Les confidences d'Hillary Clinton sur la présidentielle

"What Happened" ("Ce qui s'est passé") révélera ce qu'elle "pensait et ressentait durant ce qui a été l'une des élections présidentielles les plus controversées et imprévisibles de l'histoire", a indiqué jeudi l'éditeur Simon & Schuster dans un communiqué.

Depuis sa défaite électorale face à Donald Trump, le 8 novembre 2016, Hillary Clinton s'est exprimée à de nombreuses reprises publiquement. Elle a reconnu avoir commis des erreurs durant sa campagne, mais ne les a jamais détaillées, remettant cette explication à la publication de son livre.

"Par le passé, pour des raisons que j'essaye d'expliquer (dans le livre, NDLR), j'ai souvent eu le sentiment que je devais être prudente en public, comme si je marchais sur un fil, sans filet de sécurité", explique-t-elle dans l'introduction de "What Happened". "Aujourd'hui, je baisse la garde."

Hillary Clinton promet de faire vivre de l'intérieur "l'expérience personnelle intense que constitue le fait d'être la première femme investie par un parti majeur, lors d'une élection marquée par la fureur, le sexisme, les hauts grisants et les bas exaspérants, les coups de théâtre plus improbables que dans une fiction".

Une campagne qui laissera également le souvenir de "l'interférence russe et d'un adversaire qui a enfreint toutes les règles", explique le communiqué.

Hillary Clinton a déjà écrit et fait publier plusieurs ouvrages, le premier en 1996, "It Takes a Village", sur l'éducation des enfants, mais aussi l'autobiographie "Mon histoire" ("Living History") et "Le temps des décisions" ("Hard Choices"), sur ses années comme secrétaire d'Etat dans l'administration Obama.