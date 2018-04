Les confidences d'une fille à croquer

Elle a quelque chose de solaire, Leïla, qu'elle le veuille ou non, c'est comme ça et le printemps baveux qui plombe le ciel de Paris le jour de l'interview n'y changera rien. Cette manière, déjà, qu'elle a de vous ouvrir les bras avant de vous claquer deux bises ; on la sent heureuse d'être là pour parler de ce personnage si loin d'elle qu'il a réveillé pendant les huit semaines de tournage une part d'ombre insoupçonnée. Dans Carnivores, elle incarne Mona, une actrice frustrée, forcée de devenir l'assistante de sa soeur cadette Sam - jouée par Zita Hanrot -, comédienne à succès. " Une histoire de fratrie, assure-t-elle, qui vous pousse à redéfinir ce qu'est pour vous la réussite. " La question demande réflexion, ça tombe bien, Leïla n'est pas pressée. " Mon agent avait prévu 40 minutes, mais moi j'ai tout mon temps. On s'installe en terrasse ? " Entretien freestyle.

...