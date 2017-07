Les couturiers belges Dries Van Noten et Edouard Vermeulen anoblis

Dans un communiqué, les Affaires étrangères annoncent que 24 personnalités se voient honorées cette année. Huit sont élevées au rang de baron ou baronne à titre personnel. Il s'agit des couturiers belges Dries Van Noten et Edouard Vermeulen - dont la maison Natan habille régulièrement la Reine lors d'évènements officiels -, de l'ex-présidente de la FEB Michèle Sioen et de la fondatrice d'écoles d'enseignement spécialisé Mariette Delahaut. Paul Stoffels, médecin, chercheur et chef d'entreprise dans le secteur pharmaceutique, Mark Waer, recteur honoraire de la KUL (Université catholique de Leuven), et les professeurs Jean-Michel Froidart, co-fondateur de Mithra Pharmaceuticals SA et Emile Van Schaftingen, directeur de l'Institut de Duve, se voient également conférer ce titre. Le roi Philippe accorde également des distinctions honorifiques à 16 autres personnalités. La plus importante est décernée au baron Bernard Snoy et d'Oppuers, qui devient Grand Officier de l'Ordre de Léopold. Marc Bogaerts, ancien directeur général de l'Agence pour le commerce extérieur (ACE) et conseiller économique du roi Philippe lorsqu'il était prince, reçoit le titre de Grand Officier de l'Ordre de la Couronne. Le titre de Commandeur de l'Ordre de Léopold est attribué à Barbara Baert, professeur d'histoire de l'art à la KULeuven et Nasser Nadjmi, chirurgien et professeur à Anvers. Douze autres sont faits Commandeurs de l'Ordre de la Couronne, parmi lesquels on retrouve des personnalités du monde culturel comme Stefan Hertmans, Luc Glorieux, Nelly Paxinos et Barbara Ryckmans ou encore des journalistes comme Amid Faljaoui, Gaston Durnez, Hind Fraihi et Cas Goossens. Sans oublier Bernard Deryckere, Cécile Coune, Sibylle le Hardÿ de Beaulieu et Jean-Christophe Ryckmans, issus du monde économique et humanitaire.