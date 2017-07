Les déboires de Justin Bieber

Le Canadien de 23 ans a heurté un piéton de 57 ans, qui a été hospitalisé pour des blessures non mortelles, vers 21H24 (04H24 GMT) mercredi soir, a précisé à l'AFP Chris Coulter, officier de la police de Beverly Hills, ajoutant que le jeune homme avait été "coopératif et a été laissé en liberté".

Aucun procès-verbal n'a été rédigé sur le lieu de l'incident, qui intervient quelques jours après l'annulation surprise de la fin de la tournée mondiale du chanteur à cause d'un "imprévu".

Fin de sa tournée

Justin Bieber a créé la surprise en annonçant lundi mettre fin prématurément à sa tournée mondiale, mettant en avant un "imprévu".

Le chanteur canadien de 23 ans devait reprendre sa tournée "Purpose" et donner 15 concerts en Amérique du Nord et en Asie. "En raison d'un imprévu, Justin Bieber va annuler les derniers concerts de sa tournée +Purpose+", a écrit son manager dans un communiqué. "Justin adore ses fans et déteste les décevoir", a-t-il ajouté, précisant que les billets seraient remboursés. L'entourage de Justin Bieber n'a pas donné de précisions supplémentaires. Mais des rumeurs tenaces évoquaient une envie de se rapprocher de dieu.

Le chanteur évoque lui plutôt la fatigue. Au cours des 18 mois de cette tournée, le chanteur a donné plus de 150 concerts.

Sa carrière a été relancée grâce à l'énorme succès de son album "Purpose" sorti fin 2015, dont a notamment été extrait le titre "Sorry".

Il a souvent fait parler de lui ces dernières années en raison de diverses frasques. Il a notamment été poursuivi pour avoir participé à une course de voitures illégale à Miami, et pour avoir lancé des oeufs sur la maison de son voisin.

Les autorités chinoises ont fait savoir la semaine dernière qu'il ne pourrait pas se produire en Chine dans le cadre de sa tournée, pour cause de "problèmes de comportement".