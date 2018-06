Les frères Bogdanoff mis en examen pour "escroquerie sur personne vulnérable"

Les frères Igor et Grichka Bogdanoff, connus pour leurs émissions et leurs livres de vulgarisation scientifique, ont été inculpé jeudi en France pour "escroquerie sur personne vulnérable" et "tentative d'escroquerie", a-t-on appris de source judiciaire.