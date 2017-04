Les Macron, un couple atypique, une histoire d'amour qui fascine

Dimanche soir, après l'annonce de sa qualification au second tour de l'élection présidentielle, le candidat centriste, 39 ans, monte sur scène devant ses militants, main dans la main avec sa femme Brigitte, une élégante et mince blonde aux yeux bleus, 64 ans.

Si les Français sont déjà familiers des époux Macron, qui font régulièrement la Une des magazines people, la presse internationale, elle, se pique de curiosité pour ce couple hors norme aux portes du pouvoir.

Pour Melissa Bell, correspondante de CNN à Paris, "ce qui passionne les Américains, c'est l'histoire d'amour". Pour le très populaire quotidien britannique Daily Mail, c'est même l'"histoire d'amour du siècle". "Une cougar à l'Elysée?" s'interroge moins élégamment le journal britannique The Times, quand le tabloïd allemand Bild s'exclame en Une: "Elle a 24 ans de plus que lui! Comment fonctionne un tel couple?"

Derrière cette différence d'âge - environ la même qui sépare le président américain Donald Trump, 70 ans, et son épouse Melania, 47 ans - se cache une romance non conventionnelle qui confère aux Macron une aura anticonformiste.

"Je vous épouserai!"

1993: Le jeune Emmanuel, 15 ans, s'inscrit à l'atelier théâtre de son lycée d'Amiens, paisible ville du nord de la France, allant au-devant d'une rencontre qui va bouleverser son existence. Il va tomber amoureux de sa professeure Brigitte, de 24 ans son aînée, mariée et mère de trois enfants.

L'année suivante, élève de première, il brave les tabous il lui déclare sa flamme. "A 17 ans, Emmanuel m'a déclaré: "quoi que vous fassiez, je vous épouserai!", raconte aujourd'hui sa femme, issue d'une dynastie de confiseurs, notables respectés d'Amiens. "Il était pas comme les autres, c'était pas un ado (...) j'étais totalement subjuguée par l'intelligence de ce garçon", explique-t-elle dans un récent documentaire consacré à son mari. Et "petit à petit il a vaincu toutes mes résistances".

Pour calmer les ardeurs du jeune homme, sa famille l'envoie à Paris, où il enchaîne de brillantes études. Mais Emmanuel n'en démord pas: "J'avais une obsession, une idée fixe: vivre la vie que j'avais choisie avec celle que j'aimais. Tout faire pour conquérir cela", confie-t-il dans son livre "Révolution".

Il atteindra son but en octobre 2007: le couple se marie. "Cela fut la consécration officielle d'un amour d'abord clandestin, souvent caché, incompris de beaucoup avant de s'imposer à eux", souligne-t-il, en rendant hommage au courage de sa femme.

Evolution sociétale

"Elle avait alors trois enfants et un mari. J'étais élève et rien de plus. Elle ne m'a pas aimé pour ce que j'avais. Pour une situation. Pour le confort ou la sécurité que j'apportais. Elle a renoncé à tout cela pour moi".

Le parcours amoureux de l'ambitieux candidat, potentiel futur président sans jamais avoir été élu auparavant, a tout pour passionner et intriguer la presse people. D'autant que le couple Macron s'affiche volontiers: en un an, on les a vus plusieurs fois la Une du magazine français Paris Match, qui immortalisa l'été dernier "leurs vacances en amoureux avant l'offensive", en maillots de bain sur une plage de Biarritz.

"Le couple s'est battu pour défendre son amour. C'est avec fierté qu'ils arrivent main dans la main sur la plus haute marche du pouvoir, comme une revanche", estime Candice Nédelec, chef du service politique du journal people Gala et coauteure du livre "Les Macron".

"Ce couple au schéma inversé traduit une évolution sociétale: ce n'est pas un homme de pouvoir avec une femme plus jeune. Cela dit des choses sur la personnalité d'Emmanuel Macron", juge quant à elle Sophie des Déserts, journaliste de Vanity Fair France.