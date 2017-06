Les Obama en vacances à Bali

L'ancien président, habillé de façon décontractée, est arrivé sur l'île touristique de Bali avec sa femme Michelle et leurs deux filles, a annoncé un responsable militaire local.

"Ils sont arrivés tard la nuit dernière et sont partis directement à leur hôtel à Ubud", a déclaré à l'AFP un commandant militaire local, I Gede Widiyana.

L'ancien président américain s'est réveillé tôt dans la matinée, a fait quelques exercices dans les jardins luxuriants du complexe hôtelier, a dit Widiyana, mais aucune information sur la façon dont la famille compte profiter de son temps dans la paisible et artistique ville d'Ubud n'a été dévoilée.

La semaine prochaine, Barack Obama et sa famille doivent se rendre à Yogyakarta, où ils ont prévu de visiter l'ancien temple de Borobudur. Ils y passeront deux jours, avant de s'envoler pour Jakarta.

Dans son enfance, Barack Obama a vécu pendant quatre ans à Jakarta, la capitale indonésienne, jusqu'en 1970, sa mère ayant épousé un Indonésien.

Barack Obama est très apprécié en Indonésie, où une statue en bronze de deux mètres à son effigie a été érigée dans la cour de son ancienne école.

La statue du "petit Barry" - le surnom que ses camarades d'école indonésiens lui donnaient- montre le jeune Obama, habillé d'un short et d'un T-Shirt, tenant dans sa main un papillon.

Le ministère indonésien des Affaires étrangères a indiqué que la visite du président Obama intervenait après plusieurs invitations envoyées par le président Joko Widodo.

Le 30 juin, Barack Obama rencontrera le président indonésien dans la capitale et il prononcera un discours devant la convention de la diaspora indonésienne le lendemain.

Welcome to bali (ubud) Mr. Barack Obama , have you enjoy your trip in bali!!

Thank you for coming!!



pic.twitter.com/5scYN42Yh0