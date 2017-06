Les prénoms des jumeaux de Beyoncé enfin révélés ?

Cela fait plusieurs jours que les fans trépignent d'impatience. Les jumeaux sont nés il y a plusieurs jours et très peu d'informations ont filtré depuis. On savait déjà qu'il s'agit d'une fille et d'un garçon.

Aujourd'hui, c'est le site Média Takeout qui révèle les prénoms, même si rien est officiel. La petite fille s'appellerait donc Bea et le garçon Shawn. Si c'est bien le cas, le premier fils du couple porterait le même prénom que son père, Jay-Z qui se prénomme en réalité Shawn Carter. Leur première fille s'appelle Blue Ivy et est née en 2012.

Les nourrissons sont toujours sous surveillance depuis leur naissance, le 12 juin selon les estimations. Selon TMZ, les enfants sont nés de façon de façon prématurée et souffriraient de jaunisse.