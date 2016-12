Les princes Charles et Andrew en conflit à propos des filles de ce dernier ?

Ce démenti intervient alors qu'une tension croissante existerait entre les deux frères et que le prince Andrew aurait déclaré souhaiter que tout mari de ses deux filles, Eugenie et Beatrice, obtienne le titre de comte. "Une divergence entre le prince de Galles et moi-même au sujet de la participation de mes filles à la famille royale est dénuée de tout fondement", a souligné le prince Andrew sur Twitter. "Je ne peux pas continuer (...) de voir les médias spéculer sur leur avenir à partir de prétendues interventions de ma part, qui sont totalement inventées", a poursuivi le prince Andrew, duc d'York.

Les activités officielles des deux princesses sont "très appréciées de ma famille", a encore déclaré le prince Andrew, souhaitant que ses filles soient "des jeunes femmes modernes et actives".

Eugenie et Beatrice sont très critiquées par les tabloids britanniques en raison de toutes les festivités auxquelles elles participent.