Les princes William et Harry regrettent leur "brève" conversation avec Diana le jour de sa mort

"C'était elle qui parlait depuis Paris, je ne peux pas vraiment me rappeler ce que j'ai dit (...) mais je regretterai probablement tout le reste de ma vie que cet appel eut été si court", a expliqué le plus jeune prince, Harry, à la chaîne ITV pour un documentaire dédié à leur mère décédée en 1997.

Celui-ci sera diffusé lundi en Grande-Bretagne. Le prince William avait lui tout juste 15 ans, et son frère 12, lorsque Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed sont décédés dans un accident de voiture à Paris, lors d'une course poursuite avec des paparazzis.

Des analyses effectuées par la suite avaient montré que leur chauffeur, Henri Paul, également mort dans l'accident, présentait une alcoolémie élevée. Les deux princes se trouvaient à cette période à Balmoral, la résidence de la Reine Elizabeth II en Ecosse.

William avait raconté à sa mère les "très bons moments" qu'ils y passaient. "Harry et moi étions dans la précipitation pour dire au revoir, pour lui dire 'à bientôt'... Si j'avais su ce qui allait se passer, évidemment je n'aurais pas été si blasé", a précisé William à ITV. "Mais cet appel me reste toujours à l'esprit, beaucoup".

Pour marquer le 20e anniversaire du décès de Diana, les princes ont annoncé plus tôt cette année qu'ils mettaient en place un comité en vue de récolter des fonds pour ériger une statue de la princesse de Galles. Celle-ci devrait être construite dans les jardins publics de Kensington Palace, à Londres, où vivait Diana.

Belga