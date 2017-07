Les secrets derrière les tenues de la famille royale d'Angleterre

Les tenues d'Elizabeth II

Les tenues d'Elizabeth II passent rarement inaperçues, tant elles sont colorées. Du jaune, du bleu, du vert, on passe par toutes les couleurs possibles et imaginables. Il semblerait qu'elle porte des vêtements colorés pour s'assurer que tous les membres du public puissent la voir à travers la foule. Elle aurait dit un jour "si je portais du beige, personne ne saurait qui je suis".

La Reine ne manque pas d'accessoiriser ses tenues. En effet, il n'est pas rare de la voir porter un chapeau, par exemple. Mais si jusque dans les années 1950, il était rare de voir une femme qui n'en portait pas, aujourd'hui, le chapeau serait plutôt porté lors d'occasions plus formelles. Quant aux gants, ils ont toujours été considérés comme un accessoire de mode, mais ils possèdent également la capacité d'éviter de transmettre des bactéries d'une main à l'autre, ce qui est plutôt pratique lorsque l'on sert la main de centaines de personnes comme le fait la Reine. Cependant, elle n'en porte pas toujours : cela dépend de la tenue qu'elle porte, d'où elle se rend, de qui elle rencontre...

Le look décontracté de Kate et William

S'ils ne sont pas forcés d'être en robe de soirée et en costume à chaque fois qu'ils se montrent en public, le Duc et la Duchesse de Cambridge doivent tout de même observer quelques règles vestimentaires lorsqu'ils sont de sortie. Pour Kate, un look décontracté se réfère à une robe élégante ou un pantalon assorti d'une veste ou d'un gilet. Pour William, il s'agira d'une chemise et d'un pull à col en v, accompagné d'un blazer. Toutefois, parfois c'est aussi bien de se faire plaisir et de faire une petite entorse au règlement... en portant du jeans, par exemple.

Les shorts du Prince George

La tradition veut que les jeunes princes et princesses soient habillés de manière formelle lorsqu'ils sont en public. Cette tradition remonte jusqu'au XVIe siècle. À l'époque, les jeunes garçons portaient des robes jusqu'à l'âge de huit ans. Par la suite, ces robes ont été remplacées par des shorts.

Le style militaire

Le Prince William et le Prince Harry ont tous deux servi dans l'armée. Il n'est pas rare de les voir porter leur uniforme. C'est généralement le cas lorsqu'ils se rendent à des événements militaires, pour représenter leurs régiments. Le titre de Colonel des Irish Guards du Prince William lui valut un éblouissant costume rouge, qu'il a choisi de porter lors de son mariage avec Kate, en 2011.

La tiare

La tiare est réservée aux femmes mariées ou aux membres de la famille Royale. Lorsque l'on porte une tiare, cela signifie que l'on est mariée et que l'on ne recherche pas de mari, ce qui permet de dissuader certains hommes de faire des avances.

Les tiares sont généralement portées lors d'événements formels, plus particulièrement en soirée. Il existe une vieille règle qui dit que les dames ne portent plus de chapeau à l'intérieur après 18h car c'est le moment où elles se changent en tenue de soirée et où tiares et autres bijoux de famille sont de sortie. Ceux-ci ne sont donc jamais portés en journée.

Maureen Horlait