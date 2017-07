Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont dit "oui" pour la vie

Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 29 ans, se sont connus en 1996, mais leur liaison n'a commencé que dix ans plus tard. Leurs enfants Thiago, 4 ans, et Mateo, un an et demi, étaient présents.

Si les masseurs, préparateurs physiques et responsables de la logistique du Barça ont participé à la fête, le quintuple Ballon d'or n'avait pas invité les patrons du FC Barcelone, ni les anciens entraîneurs Pep Guardiola ou Luis Enrique, ni son ancien sélectionneur et rival dans le coeur des Argentins, Diego Maradona.

D'anciens coéquipiers en club, comme Cesc Fabregas, Samuel Eto'o, ou de sélection, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou Sergio Agüero, étaient au rendez-vous. Shakira, invitée en tant qu'épouse de Gérard Piqué, coéquipier de Messi au Barça, devait interpréter quelques chansons. Mais les grands animateurs de la fête étaient des groupes de cumbia argentin et uruguayens, dont les tubes font vibrer l'Amérique latine.

Parmi eux, la chanteuse argentine Karina, fiancée de Sergio Agüero, et le groupe Marama, que Luis Suarez a contribué à lancer. De mercredi à vendredi, une douzaine de jets privés venus d'Europe ont atterri à Rosario. Les derniers arrivés, les Brésiliens Neymar et Dani Alves, sont arrivés deux heures seulement avant le mariage.

Belga