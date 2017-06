On retrouve les personnages qui ont fait le buzz en 2001 et qui ont lancé le phénomène de télé-réalité. Loana, une piscine et Benjamain Castaldi (le présentateur de l'époque). Dès que Loana, qui a il est vrai pris quelques kilos depuis, met un orteil dans le jacuzzi, elle se transforme en Bimbo moulée dans maillot rouge. C'est à la fois très élégant et ô combien subtil...

On notera tout de même que Loana s'est réjouie du spot sur sa page Facebook.