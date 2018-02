Mariage du prince Harry et Meghan Markle: le programme de leur journée

Le palais a dévoilé quelques détails sur le mariage du prince Harry, 33 ans, avec l'actrice américaine de 36 ans, qui sera sans doute le plus suivi de l'année au Royaume-Uni.

La cérémonie débutera à 12H00 (121H00 GMT) à la chapelle Saint-George, au château de Windsor, à l'ouest de Londres, sera conduite par le révérend David Conner, doyen de Windsor. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, première personnalité religieuse de l'Eglise anglicane, officiera au moment de l'échange des consentements.

Une fois mariés, à 13H00 (12H00 GMT), le prince Harry et Meghan quitteront la chapelle Saint-George pour un tour dans la ville à bord d'une calèche. "Ils espèrent que ce court trajet donnera l'occasion aux gens de se rassembler à Windsor et de profiter de l'ambiance de ce jour particulier", indique le communiqué du palais.

Le mariage se déroulera le même jour que la finale de la Coupe d'Angleterre de football (FA Cup) mais ne se téléscopera pas avec cet événement sportif très suivi au Royaume-Uni, prévu plus tard dans l'après-midi.

Le trophée est habituellement remis aux vainqueurs par le prince William, frère du marié, qui préside la Fédération anglaise de football. Mais il pourrait passer son tour cette année.

Après le tour du couple en calèche, les invités à la cérémonie seront invités à une réception à St George's Hall, majestueuse salle de banquet du château de Windsor.

Le soir, le prince de Galles, Charles, père de Harry, donnera une réception privée pour le couple, sa famille et ses amis proches."Le prince Harry et Meghan Markle sont extrêmement reconnaissants des nombreux voeux de bonheur qu'ils ont reçus depuis qu'ils ont annoncé leurs fiançailles", le 28 novembre 2017, indique le palais. "Ils attendent avec impatience cette journée et de pouvoir partager leur fête avec le public".

En vue de son mariage, Meghan Markle va être baptisée et confirmée selon le rite anglican.

Elle a prévu de prendre la nationalité britannique, un processus pouvant prendre plusieurs années, et décidé de renoncer à sa carrière ainsi qu'à son engagement auprès de l'ONU, où elle militait pour les droits des femmes, pour se consacrer aux activités caritatives de la famille royale.

Meghan deviendra notamment marraine de la Royal Foundation après son mariage, aux côtés de son époux, du prince William et de sa femme Kate.

Début janvier, le gouvernement britannique a lancé une consultation publique en vue d'allonger les horaires d'ouverture des pubs les vendredi 18 et samedi 19 mai à l'occasion des noces. Il n'a en revanche pas accordé de jour de congé supplémentaire, contrairement à ce qui fut décidé pour le mariage du prince William en 2011.