Mariage princier et rififi familial en Allemagne (en images)

Événement mondain de l'année en Allemagne, la mariage a donné lieu à un défilé en carrosse d'époque, filmé par la télévision publique allemande.

Ernst-August de Hanovre, 33 ans, et son épouse, Ekaterina Malysheva, 30 ans, se sont unis religieusement à l'église Marktkirche de Hanovre, la capitale de Basse-Saxe (nord), en présence de nombreuses personnalités du show business et membres de familles aristocratiques de l'Europe entière.

Le marié était entouré de membres de sa famille, le prince Christian et de leur demi-soeur, la princesse Alexandra de Hanovre, fille née du mariage de leur père avec la princesse Caroline de Monaco. Les autres enfants de Caroline, Charlotte, Pierre et Andrea Casiraghi, étaient aussi présents.

Les noces ont été célébrées en dépit d'un conflit familial. Le père du marié, Ernst-August de Hanovre senior, 63 ans, chef de la dynastie allemande, s'inquiète avec ce mariage de l'avenir des biens en Allemagne de la famille, en particulier des terres et forêts en Basse-Saxe. "Je continue d'espérer que mon fils finira par penser à l'intérêt supérieur de notre famille et par céder, je suis prêt à la discussion et à la réconciliation", avait déclaré le prince de Hanovre au quotidien économique allemand Handelsblatt avant le mariage royal de ce lointain cousin de la reine d'Angleterre.