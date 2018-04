Mathilde et Philippe à New York (en images)

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés lundi après-midi à New York, où ils ont rejoint le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Mardi, le souverain tenu un discours lors de la réunion de haut niveau sur la "consolidation et la pérennisation de la paix" organisée au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU). Retour en images sur leurs deux premières journées.