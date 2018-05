Meghan, la duchesse de Sussex, fait sont entrée sur le site internet de la famille royale

Le profil de la jeune épouse ne s'étend guère sur sa carrière d'actrice mais bien sur son engament social, précoce puisque la description revient sur sa campagne dès 11 ans contre une publicité sexiste de produit de vaisselle et sa participation à la distribution de soupe populaire durant son adolescence. La monarchie attire l'attention sur le fait que l'actrice américaine a fait du Canada, membre du Commonwealth, sa seconde maison, alors que la série 'Suits' dont Meghan Markle était la star était filmée à Toronto.

La page décrit aussi l'engagement de la duchesse du Sussex pour l'oeuvre caritative "One young world" en 2014 et auprès d'ONU Femmes pour le leadership et participation des femmes à la vie politique. Les tâches et missions de la duchesse sont aussi établies dans la description offerte au public. "Tout en assurant des devoirs royaux en soutient à la reine (Elisabet II, ndlr) tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger, la duchesse consacre son temps à soutenir de nombreuses associations et organisations caritatives".