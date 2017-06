Melania et Barron Trump posent (enfin) leurs valises à la Maison Blanche

Six mois après l'investiture de son mari, l'ancienne mannequin d'origine slovène et son fils de 11 ans ont déménagé au 1600 Pennsylvania Avenue, a indiqué un collaborateur de la Première dame.

Elle était jusqu'ici demeurée à New York le temps que Barron, 11 ans, termine son CM2 (fifth grade) au sein de la Columbia Grammar and Preparatory School, un établissement huppé de l'Upper West Side, à Manhattan.

Jamais dans l'histoire récente des Etats-Unis une Première dame n'avait laissé son époux emménager seul à la Maison Blanche.

Barron Trump poursuivra sa scolarité dans une école privée de la banlieue de la capitale fédérale américaine, la St Andrews Episcopal School.

Melania et Barron Trump sont arrivés à bord de l'Air Force One en compagnie du président, sur la base militaire d'Andrews, en banlieue de Washington, le jeune garçon jouant au "fidget spinner", une petite toupie à la mode.

Les parents de Melania les ont accompagnés pour ce court trajet depuis Bedminster, dans le New Jersey, où Donald Trump a passé le week-end dans son club de golf.

Après son arrivée à la Maison Blanche, Melania a twitté une photo de l'obélisque du centre de la capitale, le Washington Monument, vu depuis une fenêtre. "Hâte d'avoir des souvenirs dans notre nouvelle maison! #déménagement", a-t-elle écrit.

Jusqu'à présent, Melania Trump est restée volontairement en retrait de la vie publique et a été peu vue aux côtés du président depuis son entrée en fonction.