Melania Trump n'accompagnera pas son époux au Canada et à Singapour

"Elle n'assistera pas au G7 et il n'y a pas de projet à ce stade pour qu'elle se rende à Singapour", a dit cette porte-parole, Stephanie Grisham.

La dernière apparition publique de la "First Lady" remonte au 10 mai, quand elle avait accompagné Donald Trump pour accueillir d'anciens prisonniers américains tout juste libérés par la Corée du Nord.

Elle a depuis subi une intervention chirurgicale pour un problème "bénin" au rein à l'hôpital militaire de Walter Reed à Bethesda (Maryland), dans la proche banlieue de Washington.

L'ancienne mannequin slovène, 48 ans, y a été admise le 14 mai et y est restée cinq jours.

Depuis, le peu d'informations données par la Maison Blanche a nourri les rumeurs sur un potentiel éloignement du président Trump.

Des rumeurs qu'elle a tenu à démentir elle-même: "je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants!", a-t-elle tweeté mercredi dernier.