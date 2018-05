Mélanie Laurent: "Vouloir être maman et artiste, ce n'est pas trop en demander"

C'est une réalisatrice qui en veut

Ses premiers pas au cinéma, elle les a faits à 15 ans. Alors qu'elle se rend avec une copine sur le tournage d' Astérix et Obélix contre César, elle est repérée par Gérard Depardieu qui lui propose un rôle dans Un pont entre deux rives. Le début d'une riche carrière d'actrice - Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc (2002), Je vais bien, ne t'en fais pas de Philippe Lioret (2006) qui lui vaudra le César du meilleur espoir féminin, Paris de Cédric Klapisch (2008) ; mais aussi Inglourious Basterds de Quentin Tarantino (2009) notamment. C'est néanmoins derrière la caméra qu'elle trouvera un nouveau souffle. " Je pense que j'avais perdu l'excitation des débuts, avoue-t-elle lorsque nous la rencontrons, à San Francisco, à l'occasion des Social Labs mis en place par la marque Cartier (lire par ailleurs). Quand je suis passée à la réalisation, je me suis rendu compte de la difficulté du job. Désormais, j'ai beaucoup plus de bienveillance et d'empathie avec ceux pour qui je joue. Je tourne moins aussi, donc je retrouve du plaisir à bosser sur un plateau. " Elle sortira son premier long-métrage en 2011, Les Adoptés, une histoire d'une famille de femmes qui vacille lorsque l'une d'elles tombe amoureuse d'un homme. Respire (2014), Demain (2015) et Plonger (2017) suivront. Des films qui, à chaque fois, parlent de la société de façon très féminine, ce que revendique Mélanie Laurent. " Une réalisatrice filme les femmes et les hommes d'une certaine manière, et c'est un autre regard, c'est sûr ", observe-t-elle. Et de se réjouir de la palette de Françaises qui ont " une vraie vision, que ce soit dans la comédie ou dans le drame, et qui do...