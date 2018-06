Monica Bellucci: "La jeunesse, c'est une façon de voir la vie. Il faut accepter le temps qui passe"

Le choix des mots ne doit rien au hasard. La preuve, c'est à plusieurs reprises qu'elle opte pour les termes de " femme adulte " et non pas de " femme mûre " pour qualifier ces quinquas nouvelle génération dont elle est devenue, pour Nivea, l'ambassadrice. Comme s'il fallait en être arrivée là pour abandonner sans remords ces marqueurs de jeunesse qu'impose la société, s'assumer telle que l'on est et entrer en pleine conscience dans ce nouvel âge d'or de la beauté qui prend en compte, avec bienveillance, le charme de l'expérience.

...