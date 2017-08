Natalie Portman, actrice et maman engagée

Ne la cherchez pas sur les réseaux sociaux, elle ne fait pas partie de ces égéries nouvelle génération qui doivent leur renommée à l'exhibition permanente de leur petite personne. Quand on l'interroge d'ailleurs sur sa célébrité, celle qui est en ce moment à l'affiche de Song to Song de Terrence Malick dit qu'elle ne s'attend pas à passer à la postérité. On a pourtant comme un doute. Car on l'oublie un peu, mais Natalie Portman est dans le métier du cinéma - car elle n'est pas qu'actrice, elle produit aussi et réalise - depuis plus de vingt-cinq ans, déjà. Une carrière commencée enfant, c'est peut-être même cette détermination précoce qui l'a rapprochée du danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, dont elle partage la vie depuis 2010. Cette rencontre charnière avec celui qui deviendra son mari et le père de ses deux enfants a eu lieu sur le set de Black Swan, le film auquel elle devra son premier Oscar pour son rôle de ballerine névrosée en pleine autodestruction. Rien de prémonitoire heureusement, c'est encore l'un des souvenirs qu'elle chérit le plus aujourd'hui. " C'était comme magique, sourit-elle. Vous savez, ces instants où l'on tombe amoureux et où tout est à jamais gravé en vous, jusqu'au temps qu'il faisait, à la chanson qui passait en arrière-plan, au parfum qui flottait autour de vous. " Alignement des astres ? C'est à la même période qu'elle devient le visage de Dior, pour les fragrances d'abord, le maquillage ensuite, une aventure qui se poursuit encore aujourd'hui, alors que sort la nouvelle version de Miss Dior, jus mythique s'il en est, né dans les premiers temps de la maison parisienne avec laquelle Natalie Portman a renforcé des liens au fil des années. La présence d'une femme à la tête de la couture - elle est vêtue ce jour-là d'une robe noire toute simple et de sandales plates en " cuir " vegan spécialement créées pour elle - n'est sûrement pas pour déplaire à cette féministe engagée qui entend bien encourager sa fille, comme son fils d'ailleurs, à l'insoumission. Explications.

