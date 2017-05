Nicole Kidman, d'Hollywood au cinéma indépendant à Cannes

L'actrice australo-américaine, qui passe allègrement des blockbusters aux films indépendants, était à l'affiche des "Proies", aux côtés de Colin Farrell, Elle Fanning et Kirsten Dunst. Le film, en lice pour la Palme d'or, a finalement valu à sa réalisatrice Sofia Coppola le prix de la mise en scène.

Elle était une deuxième fois en compétition avec le drame fantastique "Mise à mort du cerf sacré" du cinéaste grec radical Yorgos Lanthimos, à nouveau aux côtés de Colin Farrell. Le film a reçu le prix du scénario.

Hors compétition, cette grande rousse ou blonde, c'est selon, au teint de porcelaine était également sur la Croisette pour "How to talk to girls at parties" de l'Américain John Cameron Mitchell, et la saison 2 de "Top of the Lake" de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, montrée en séance spéciale.

L'actrice aux trois Golden Globes, oscarisée en 2003 pour son rôle de Virginia Woolf dans "The Hours" de Stephen Daldry, est déjà venue plusieurs fois à Cannes.

Elle a notamment foulé le tapis rouge en ouverture du Festival en 2001 pour "Moulin rouge" de Baz Luhrmann, dans lequel elle interprétait une meneuse de revue, en compétition pour le drame expérimental "Dogville" de Lars von Trier (2003) et le thriller "Paperboy" de Lee Daniels (2012), ou encore avec le biopic "Grace de Monaco" d'Olivier Dahan, film d'ouverture en 2014.

Avec plus de 60 films à son actif, celle qui a été désignée en 2002 comme la plus belle femme du monde par le magazine People a été dirigée par des réalisateurs prestigieux, comme Stanley Kubrick, Gus Van Sant ou Jane Campion.

Mariage ultra-médiatisé

Nicole Mary Kidman est née le 20 juin 1967 à Honolulu, où son père, un psychologue australien, travaillait pour l'Institut national de santé mentale. La famille est rentrée en Australie alors qu'elle avait quatre ans. Très jeune, elle s'est tournée vers le ballet, le mime et la comédie, abandonnant les études classiques pour étudier le métier d'actrice.

C'est en 1983 qu'elle est remarquée à l'âge de 14 ans pour son rôle dans le téléfilm australien "Bush Christmas".

Après quelques rôles en Australie, elle tente l'aventure à Hollywood, avec "Calme blanc" (1989), puis "Jours de tonnerre" (1990), dans lequel elle joue la petite amie de Tom Cruise.

Sa vie change vraiment à ce moment là: elle devient la compagne de la star de "Top Gun", et ils se marient en 1991, lors d'une cérémonie ultra-médiatisée. Dix ans plus tard, c'est le divorce, l'un des plus fracassants d'Hollywood.

Entretemps, Nicole Kidman mène une carrière éclectique, dans des registres variés, du film indépendant "Prête à tout" (1995) de Gus Van Sant, grâce auquel elle prouve ses talents d'actrice et gagne un Golden Globe, aux blockbusters "Batman Forever" (1995) et "Le Pacificateur" (1997), en passant par le célèbre "Eyes Wide Shut" (1999) de Stanley Kubrick, dont le tournage dure plus d'un an.

En 2001, elle rebondit après son divorce avec le succès populaire et commercial de "Moulin Rouge" --son second Golden Globe--, qui la propulse au rang de star internationale.

Suivront le thriller "Les Autres" d'Alejandro Amenabar, "Retour à Cold Mountain" d'Anthony Minghella, "The Hours" ou "L'Interprète", dernier film de Sydney Pollack.

Ces dernières années, elle a joué notamment dans "Rabbit Hole" (2010) de John Cameron Mitchell et "Paperboy". Elle a été aussi nommée cette année aux Oscars pour son rôle de mère adoptive dans "Lion" de Garth Davies.

En 2017, on a pu la découvrir dans une mini-série américaine, "Big Little Lies", au côté de Reese Witherspoon.

Elle est mariée depuis 2006 avec le musicien de country Keith Urban avec qui elle a deux enfants.