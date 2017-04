Nouvelle séparation pour Janet Jackson peu après la naissance de son fils

Citant des sources anonymes, plusieurs site de journaux people affirment que la petite soeur de la superstar décédée de la pop, Michael Jackson, a quitté son troisième époux.

Janet Jackson, âgée de 50 ans, est restée discrète pendant sa grossesse et après la naissance en janvier de leur fils, Eissa, son premier enfant.

Elle avait en 2016 à plusieurs reprises repoussé des dates de sa tournée mondiale "Unbreakable" avant de surprendre ses fans en avril en annonçant sa grossesse tardive.

Un agent de l'artiste n'a pas immédiatement donné suite aux demandes d'informations de l'AFP. La presse people avançait plusieurs versions des circonstances de cette séparation.

Le New York Post assure que Wissam Al Mana tentait trop de la contrôler, insistant pour qu'elle s'habille pudiquement et assagisse certaines chorégraphies. Janet Jackson, qui s'était illustrée en 2004 en montrant un sein pendant le Superbowl, après un "accident" avec sa tenue, aurait mal pris cette pression, selon ce tabloïd new-yorkais.

Le tabloïd britannique The Mail on Sunday avance lui que la séparation s'était faite à l'amiable et que Janet Jackson vivra à Londres avec leurs fils.

La chanteuse est restée discrète sur sa relation avec Wissam Al Mana, magnat fortuné du secteur du luxe. Ils se sont mariés en 2012 lors d'une cérémonie privée mais ne l'ont révélé que plus tard.

Janet Jackson avait fait irruption sur la scène internationale dans le sillage de son grand frère, à la fin des années 1980, avec ses albums "Control" et "Janet Jackson's Rhythm Nation 1814", qui associait pop et funk avec du rap, alors en pleine éclosion.