Pays-Bas: Le geste fort du roi Willem-Alexander à l'adresse de la communauté gay

Le roi s'est entretenu à Amsterdam avec des représentants de l'association COC Netherlands. Cela a été "un immense honneur pour toutes les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) aux Pays-Bas et je pense, dans le monde", a déclaré Tanja Ineke, présidente de l'association. "Quand vous avez 13 ans et que vous pensez être peut-être lesbienne et que vous vous demandez s'il faut faire votre coming out, et que vous voyez que le roi rend visite au COC et vous apporte son soutien, alors c'est un encouragement énorme", a-t-elle expliqué.

Les Pays-Bas ont été le premier pays au monde à légaliser le mariage homosexuel et Amsterdam, qui accueille chaque année une importante gay pride, est connue pour sa tolérance pour les couples de même sexe. Il reste encore "beaucoup de choses à faire aux Pays-Bas" et encore "des combats à mener", a néanmoins souligné Mme Ineke, ajoutant que le COC faisait campagne désormais pour que l'interdiction de discrimination des personnes LGBT soit inscrite dans la constitution.