Peter Sagan et son épouse Katarina Smolkova se séparent

Peter Sagan et Katarina Smolkova se séparent. C'est le triple champion du monde de cyclisme qui l'a annoncé mercredi via son compte Facebook. "Après une longue discussion, Kate et moi avons décidé qu'il était mieux pour nous de nous séparer", a écrit le champions slovaque.