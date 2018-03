Philippe Taminiaux, homme d'affaires vagabond

Tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes : voilà un patron pas comme les autres. "Il est tellement charismatique, généreux, mais aussi émotif, qu'on le vanne souvent avec ça, sourit son ami Tanguy Dumortier, l'animateur vedette du Jardin Extraordinaire, sur la RTBF : "Mais Philippe, comment fais-tu pour gérer une entreprise de 500 salariés ?"" Philippe Taminiaux voulait être biologiste ou vétérinaire. Mais ce Namurois pur jus est finalement devenu entrepreneur, après avoir étudié le marketing et la communication. A son actif? La chaîne de magasins d'électroménagers Euro Center, qui compte 25 points de vente en Wallonie, et surtout le cuisiniste èggo, devenu en dix ans l'une des enseignes phares du secteur avec 50 magasins, 16 000 modèles vendus par an et des projets de développement jusqu'en Espagne. L'homme emploie pour cela 500 personnes et les couve, dit...