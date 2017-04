Quand Melania rappelle Donald Trump à l'ordre (vidéo)

Son fils Barron, à sa droite, et son mari Donald à gauche, Melania Trump a donné lundi le coup d'envoi des festivités de Pâques depuis le vaste balcon semi-circulaire donnant sur les pelouses de la Maison Blanche.

Lorsque l'hymne national retentit, Barron et Melania placent instinctivement leur main droite sur leur coeur, mais le président ne réagit pas immédiatement.

D'un léger mouvement de la main, la Première dame, ex-mannequin d'origine slovène, rappelle au 45e président des Etats-Unis, qui s'exécute immédiatement, de ne pas rester les bras le long du corps à l'écoute du Star-Spangled Banner.

That's a subtle nudge from Melania to remind Trump to lift his hand during the national anthem... https://t.co/P9XlYpjvcQ