Quand Solange Knowles et Snoop Dogg déclament leur amour du denim (vidéo)

Ce samedi 20 juin, les iconiques jeans Levi's 501 seront célébrés, dans le monde entier. C'est ce jour-là qu'est né le premier blue jeans de la griffe US, en 1873 déjà. Pour l'occasion, la marque sort une petite collection vendue en édition limitée, composée d'un 501, d'une veste sans manches et d'un short, tous décorés de façon originale et rétro. Elle dévoile aussi le cinquième épisode de sa série documentaire, qui met cette fois en avant les liens entre denim et musique. De nombreuses personnalités sont au générique, comme la chanteuse Solange Knowles ou les rappeurs Vince Staples et Snoop Dogg, qui y déclare ainsi: "un musicien, c'est comme un super héros. Batman, Superman, tous ces mecs ont une cape. Et bien, les rappeurs gangsta ont leur jeans 501!"

A l'occasion de cette journée du 501, Levi's appelle ses fans à se filmer, vêtus leur denim 501, et à partager le résultat sur Instagram, avec le hashtag #501. Certaines images seront sélectionnées par la marque, pour figurer dans une vidéo mash-up. Avec récompense d'un jean personnalisé à la clé.