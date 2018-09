Rentrée des classes pour les enfants de Philippe et Mathilde (en images)

Comme tous les enfants du pays, Gabriel, Emmanuel, et Éléonore, les trois plus jeunes enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde, sont retournés à l'école ce lundi. Leur soeur aînée, la princesse Elisabeth, a elle déjà quitté sa famille pour rejoindre l'école l'UWC Atlantic College au Pays de Galles où elle devrait rester deux ans.