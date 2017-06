Rihanna roucoule sous le soleil espagnol avec un mystérieux inconnu

Ce mercredi 28 juin, le site TMZ a publié des photos de Riri avec un homme dans une piscine. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont l'air proches.

Rihanna en très bonne compagnie en espagne! pic.twitter.com/at3eUM0pyY -- Rihanna FR (@NavyOfficiel) 27 juin 2017

L'homme qui est en sa compagnie, s'il n'est pas connu du grand public, n'est pas non plus un total inconnu. Il s'appelle Hassan, il a 29 ans et est vice-président d'Abdul Latif Jameel, une entreprise familiale basée en Arabie Saoudite qui vend des voitures de la marque Toyota. En 2015, le jeune homme avait été invité en tant qu'intervenant à Davos, à l'occasion de la World Economics Forum. Il serait également l'ex de Naomi Campbell.

Il s'agit bien de l'ex de Naomi Campbell, Hassan un Saoudien dont la famille détient l'une des plus grosses entreprises de la planète. pic.twitter.com/Kx8AlVw8zb -- Rihanna FR (@NavyOfficiel) 28 juin 2017

Depuis la révélation de ces photos, le hashtag #RihannaHasAManParty remporte un vif succès sur les réseaux sociaux. Les internautes s'en donnent à coeur joie pour commenter la nouvelle idylle de la star.