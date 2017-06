Serena Williams pose nue et enceinte

Williams devrait donner naissance à son premier enfant en septembre, le mois de ses 36 ans: "Et je veux absolument revenir" a promis la joueuse, précisant que "(son) bébé sera dans les tribunes, en l'encourageant et sans trop pleurer" a-t-elle espéré, interviewée dans le cadre de la conférence TED à Vancouver. L'Américaine Serena Williams, la N.1 mondiale du tennis, a assuré qu'elle reviendra sur les courts et rejouera après sa grossesse.

Serenaavait annoncé en décembre ses fiançailles avec le père de son enfant, Alexis Ohanian, 34 ans, le co-fondateur du site Reddit.