Shawn Mendes, nouvelle égérie Emporio Armani

Giorgio Armani a toujours su flairer le talent, surtout chez les jeunes qu'il n'a jamais cessé de soutenir en plus de 40 ans de carrière. Il fut ainsi l'un des premiers à habiller Leonardo DiCaprio bien avant son succès dans Titanic. Chaque saison d'ailleurs, il met l'infrastructure de l'Armani/Teatro à la disposition d'un créateur qui peut ainsi défiler pendant la Fashion Week de Milan. C'est d'ailleurs à l'issue du show Emporio Armani que le styliste milanais a choisi de dévoiler la campagne de la nouvelle montre connectée de la marque en invitant son égérie, le Canadien de 18 ans Shawn Mendes, à faire un tour de catwalk, le fameux objet au poignet, sur fond de l'un de ses tubes du moment. Dans la foulée de la sortie de son deuxième album Iluminate, celui qui figurait en 2014, 2015 et 2016 dans la liste des adolescents les plus influents de Time Magazine et dans le top 30 des moins de 30 ans du classement Forbes, est actuellement en tournée mondiale pour rencontrer ses très jeunes fans, cibles privilégiées de ce nouveau gadget électronique. " Je suis convaincu que la technologie n'existe pas sans passion, sans progrès, sans émotion", assure Giorgio Armani qui voit en Shawn Mendes, "un musicien de talent qui touche le coeur de ses fans à travers le monde". Le jeune homme on s'en doute est lui aussi ravi de bénéficier d'une nouvelle source de revenus et de visibilité. Quant à la montre, il faudra attendre le 14 septembre pour la découvrir en magasin.