Shia LaBeouf arrêté lors de son "happening" anti-Trump

Son "happening" consiste en une caméra qui tourne 24h/24, fixée sur un mur à proximité du Museum of the moving image (Musée de l'image animée), situé dans le quartier du Queens.

Quelle que soit la météo, tous ceux qui le souhaitent sont invités à se mettre devant l'objectif pour prononcer à leur façon la phrase proposée par l'acteur: "He will not divide us" (Il ne nous divisera pas).

La répétition de ce slogan se veut un acte de résistance au nouveau président américain Donald Trump, selon le collectif d'artistes LaBeouf, Rönkkö & Turner à l'origine du projet.

L'acteur de "Fury" et "Transformers", 30 ans, a enclenché la caméra le 30 janvier, jour de l'investiture du milliardaire, et entend la laisser tourner pendant les quatre ans que doit durer son mandat.

LaBeouf apparaît souvent lui-même devant l'objectif, dont les images sont retransmises en livestream sur le site hewillnotdivide.us.

Selon la police, vers minuit jeudi, l'acteur aurait attrapé un homme de 25 ans par l'écharpe et l'aurait jeté à terre, sans qu'on connaisse à ce stade le motif de cette altercation.

Il a été interpellé vers 01H00 locales (06H00 GMT) et inculpé pour agression et harcèlement, avant d'être relâché.

LaBeouf a déjà eu maille à partir avec la justice. En 2014, il avait comparu devant un tribunal pour répondre d'accusations d'infraction et d'atteinte à l'ordre public après avoir perturbé une représentation de "Cabaret" à Broadway.