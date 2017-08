Tom Cruise s'est fait très mal lors d'une cascade

L'acteur de 55 ans, connu pour réaliser lui-même la plupart de ses cascades, s'est blessé en tentant de sauter entre deux bâtiments tout en étant attaché par des câbles: son saut était un peu trop court et il s'est heurté à un mur en béton.

D'après la presse spécialisée dans le cinéma et les célébrités, la superstar américaine souffre d'une sérieuse blessure à la cheville, peut-être une fracture, après l'accident survenu samedi dans le centre de Londres, dont des images ont fait le tour d'internet.

La sortie de "Mission: Impossible 6", avec également Angela Bassett et Alec Baldwin entre autres, est prévue dans un an.

A cause de l'incident, le clap de fin du tournage a été repoussé de deux mois aux alentours de Noël, d'après le Hollywood Reporter.

L'autre bible de l'"entertainment" américain, le magazine Variety, évoque jusqu'à trois mois de retard, citant plusieurs sources anonymes dont l'une, "proche de la production", précise que Tom Cruise pourrait s'être cassé la cheville en deux endroits et s'être aussi blessé à la hanche.

Le studio Paramount, qui distribue le film d'action, et des porte-parole de la vedette n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP.

Cruise est admiré à Hollywood pour sa témérité sur les plateaux, ce qui s'est traduit par plus d'un incident ou frayeurs.

La co-star de Tom Cruise sur la saga d'horreur "La Momie" a révélé plus tôt cette année que l'acteur tente fréquemment de convaincre les acteurs qui lui donnent la réplique de se lancer aussi dans d'intrépides cascades.

Annabelle Wallis a ainsi raconté à la convention CinemaCon en mars que Cruise, l'un des plus grands noms d'Hollywood, l'avait convaincue de l'accompagner dans une cascade terrifiante de crash d'avion, alors que la scène aurait très bien pu être simulée devant un écran vert et recréée par la magie des effets numériques.

La scène a nécessité 64 prises de chute libre de l'avion pendant quatre vols à haute altitude en deux jours.

"Tom est connu pour s'assurer que le public ait la meilleure expérience visuelle possible", avait détaillé la comédienne de 32 ans.

"On saute des immeubles et des villes explosent, et Tom fait vraiment tout, et il insiste pour que le reste des acteurs le fassent aussi", avait ajouté Jake Johnson, 39 ans, qui donne la réplique à Cruise dans "La momie".