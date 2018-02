Tom Hardy se fait tatouer après avoir perdu un pari contre Leonardo Di Caprio

Le perdant devait faire un tatouage choisi par le gagnant, et DiCaprio a opté pour la phrase "Leo knows it all" (Leo sait tout", ndlr). Ce n'est que deux ans plus tard que l'acteur s'est fait tatouer sur le biceps droit.

Une photo de l'acteur Tom Hardy confirme qu'il a bien tenu parole.

L'image a été publiée sur le compte instagram d'un fan. En lettres majuscules et de tailles variables, la phrase "Leo knows it all" est assez visible sur son bras droit. Initialement, la phrase choisie par Leonardo DiCaprio était "Leo knows everything".

Finalement, Hardy a changé le dernier mot par "all". Un an plus tôt, il avait déclaré "je ne l'ai pas encore fait. Parce que c'est moche. Il a écrit avec son écriture de merde [¿], j'étais là en mode : 'OK, je vais le faire, mais il faut que tu écrives proprement'".

DiCaprio a obtenu l'Oscar en 2016 pour son rôle de Hugh Glass dans le film dirigé par Alejandro González Iñárritu. Hardy y a joué le rôle de marchand de fourrures sans scrupules John Fitzgerald. Après cinq nominations aux Oscars dans la catégorie "Meilleur Acteur", DiCaprio a finalement reçu la célèbre statuette.