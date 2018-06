"Trooping the Colour": Élisabeth II fête ses 92 ans (en images)

Ce samedi, la reine Elizabeth II a fêté ses 92 ans lors de la cérémonie du "Trooping the Colour, aussi connue sous le nom de "The Queen's Birthday Parade".

Samedi matin, la reine a ainsi participé à la grande parade militaire devant Buckingham Palace organisée pour son anniversaire (qui est en réalité le 21 avril) avant de passer en revue les plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens présents. Contrairement à son habitude, son mari n'était pas là. La cérémonie, instaurée en 1748 par le roi George II en 1748, a traditionnellement lieu le deuxième samedi du mois de juin.

La grosse nouveauté de cette année était la présence du prince Harry et Meghan Markle. Les nouveaux duc et duchesse de Sussex avaient leur propre carrosse. C'était là la première sortie officielle de Meghan depuis son mariage. À 14h, la famille royale au presque grand complet s'est réunie sur le balcon de Buckingham Palace. Le très attendu prince Louis de Cambridge, né le 23 avril dernier, était absent. Autre absent, le prince Philip opéré de la hanche début avril dernier et qui doit fêter ses 97 ans demain.