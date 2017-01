Trump "complètement obsédé" par Kristen Stewart ?

L'actrice de 26 ans a fait ces déclarations dans le cadre du festival du cinéma indépendant de Sundance, en commentant au magazine Variety les messages écrits à l'époque par Donald Trump. Dans ces cinq tweets sur le réseau social, celui qui était alors le présentateur de l'émission de téléréalité "The Apprentice" lui reprochait vertement son infidélité avec son partenaire de l'époque, Robert Pattinson.

"Il était fou de moi il y a quelques années, complètement obsédé par moi il y a quelques années, c'était totalement dingue", a insisté l'actrice, interrogée par Variety.

Entre octobre et novembre 2012, l'homme d'affaires désormais devenu président des Etats-Unis avait posté cinq messages sur le jeune couple doré d'Hollywood, dans lesquels il reprochait à Kristen Stewart d'avoir trompé son compagnon.

"Robert Pattinson ne devrait pas reprendre Kristen Stewart", avait-il ainsi tweeté le 17 octobre: "Elle l'a trompé comme une chienne et elle va recommencer, il suffit de regarder, il peut trouver mieux !".

Le jour suivant, il avait poursuivi en s'affirmant "100% certain" que Kristen Stewart tromperait à nouveau son partenaire: "Ai-je parfois tort ?", assénait-il.

Le 22 octobre, dans deux derniers tweets, Donald Trump implorait l'acteur de "balancer Kristen Stewart": "Dans quelques années, il me remerciera. Sois intelligent, Robert!"

Le couple d'acteurs était resté ensemble jusqu'en mai 2013, un mois après le dernier tweet de Donald Trump adressé à Kristen Stewart, dans lequel il lui souhaitait "bon anniversaire".

"A cette époque, il était seulement, disons, une star de la télé réalité. Je ne savais pas qui c'était. Ce n'était pas quelque chose de vraiment important", a encore commenté l'actrice vendredi, à Variety. "Mais ensuite, quelqu'un m'a rappelé tout ça, et c'était juste, 'oh mon Dieu, tu as raison!'".