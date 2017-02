Vidéo : Beyoncé, enceinte, superstar des Grammys

La diva pop a annoncé il y a moins de deux semaines qu'elle attendait des jumeaux avec son mari, le rappeur vedette Jay Z.

Dans une mise en scène spectaculaire - accueillie par une ovation debout dans le théâtre du Staples Center de Los Angeles - elle est d'abord apparue de profil quasi nue dans une vidéo où elle ne porte qu'un bikini en chaine dorée.

Vêtue d'une robe dorée et brodée de strass, les cheveux surplombés d'une coiffe dorée et parée d'un collier évoquant les bijoux tribaux, elle a ensuite entonné "Love Drought" et "Sandcastles", avec une allure de déesse africaine, entourée de danseuses en robes de vestales.

Déjà lauréate de plus de 20 Grammys - le vidéo-clip de "Formation" a déjà été primé dimanche avant le début de la retransmission télévisuelle - elle est l'une des favorites de la soirée avec sa rivale britannique Adele, et espère décrocher les deux principales récompenses qui lui ont jusqu'à présent échappé: album et disque de l'année.

L'annonce de sa grossesse semble clore pour de bon les rumeurs d'infidélité de son époux, sur lesquelles joue son album-concept "Lemonade", qui parle sur certains titre d'un mari volage et de la colère d'une femme trompée, avant de se terminer sur des titres évoquant une pleine réconciliation.