Voici les photos officielles du mariage de Meghan et Harry

Harry et Meghan apparaissent à deux sur l'une des photos, prise en noir et blanc. Sur les deux autres clichés, on voit les deux tourtereaux entourés de leur famille et des 10 enfants d'honneur. "Le duc et la duchesse souhaitent remercier toutes les personnes qui ont pris part aux célébrations de leur mariage. Ils se sentent tellement chanceux d'avoir pu partager leur journée avec tous ceux qui se sont rassemblés à Windsor et ceux qui ont regardé à la télévision à travers le Royaume-Uni, le Commonwealth, et partout dans le monde", lit-on sur le compte Twitter officiel du Palais de Kensington.