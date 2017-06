Phénomène: Les sorcières sont de retour

De plus en plus présentes dans une pop culture qui a fait naître de nombreuses vocations, à coups de séries et de films cultes les rendant sympas et même sexy, les sorcières sont plus que jamais parmi nous. Mais ne cherchez pas les chapeaux pointus, les nez crochus, les guenilles ou les silhouettes ultragothiques. Les Carabosse modernes arborent plutôt le look sobre de l'apprentie Sabrina ou des tenues stylées dans la lignée de l'ancienne résidente de Poudlard, et fashionista à la ville, Emma Watson, alias Hermione. A l'heure où l'on réapprend à jardiner avec la lune et où l'on a soif de remèdes de bonnes femmes pour parer à tous nos maux, elles sortent du bois et exposent leurs pratiques. Ainsi, dernièrement, ces fées réputées malfaisantes ont fait parler d'elles en suggérant de jeter un sort, à l'échelle planétaire... pour éjecter Donald Trump du bureau ovale. De nombreuses personnalités, comme la chanteuse Katy Perry, se sont publiquement associées à cette initiative ésotérique. Une photo (non flatteuse) du Président, la lame de tarot " La Maison Dieu ", une épingle, une plume, une bougie blanche, un bol de sel... le rituel censé changer le visage politique de la plus grande puissance mondiale est assez basique et est renouvelé à chaque lune décroissante, depuis le mois de février dernier !

