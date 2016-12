Calendrier royal du mois d'août

1er août 1968

Couronnement de Hassanal Bolkiah, qui devient le Sultan de Brunei

Brunei est un petit sultanat entièrement bordé par la Malaisie, à l'exception du littoral. Depuis 1984, l'ancien protectorat britannique est un Etat totalement indépendant dont Hassanal Bolkiah est le 29e sultan. Grâce au contrôle qu'il exerce sur l'activité commerciale de son pays, et particulièrement sur la production de pétrole, le Sultan de Brunei compte parmi les hommes les plus riches du monde, une richesse dont il ne se cache pas le moins du monde. Il n'est donc pas étonnant que la seule chose que beaucoup de gens connaissent sur Brunei soit le mode de vie extravagant du sultan. Ainsi posséderait-il environ 7 000 voitures, dont 600 Rolls Royce, la plus grande collection privée au monde pour cette marque de véhicule. Par ailleurs, le sultan a également son propre Boeing 747-400 dont l'intérieur a été décoré de finitions en or. En outre, sa résidence est consignée comme étant le plus grand palais résidentiel du monde.

2 août 2005

Funérailles du Roi Fahd d'Arabie saoudite

Les obsèques du Roi Fahd d'Arabie saoudite ont eu lieu le 2 août 2005, le lendemain de son décès. Peu avant l'inhumation proprement dite, un office religieux a été organisé à la mosquée Imam Turki bin Abdullah, également appelée Grande Mosquée. Le corps du roi a ensuite été emmené à l'intérieur de la mosquée sur une planche en bois portée par ses fils, et placé au centre du lieu saint. Après l'office religieux, la dépouille royale a été inhumée au cimetière d'Al Oud, là où les prédécesseurs du souverain ainsi que de nombreux autres membres de la famille royale avaient déjà trouvé leur dernière demeure.

3 août 1986

Naissance de Charlotte Casiraghi

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi est la fille de Caroline de Monaco et de son époux italien Stefano Casiraghi, qui est mort accidentellement alors que Charlotte n'avait que quatre ans. Après la disparition de son époux, la Princesse Caroline s'est retirée avec Charlotte et ses frères Andrea et Pierre dans une propriété de Saint Rémy de Provence, où la fillette a notamment appris à faire de l'équitation, une activité qui compte toujours parmi ses principaux loisirs. Charlotte s'est métamorphosée en une jeune femme ravissante. Elle est d'ailleurs considérée comme une icône de la mode, à l'instar de sa mère et de sa grand-mère, feu la Princesse Grace.

4 août 2000

La reine mère de Grande-Bretagne fête son 100e anniversaire

Le 4 août 2000, toute la Grande-Bretagne a célébré le centenaire de la "Queen Mum", la reine mère. C'était la toute première tête couronnée britannique à passer le cap des 100 ans ce qui, selon ses propres dires, "l'enchantait vraiment". Des sacs postaux remplis de cartes de voeux et de petits cadeaux ont été livrés à sa résidence, Clarence House. Quant à son facteur personnel, Tony Nicholls, il lui a remis ce matin-là une missive exceptionnelle : un télégramme manuscrit signé par tous les membres de la famille des Windsor. Plus tard dans la journée, la reine mère a pris place avec son petit-fils préféré, le Prince Charles, dans un carrosse qui les a emmenés au Palais de Buckingham, où la joyeuse centenaire est apparue au balcon avec ses deux filles, Elizabeth et Margaret, pour saluer les quelque 40 000 spectateurs présents pour l'événement. Ensuite, les autres membres de la famille royale se sont joints aux trois dames. Mais il n'y avait pas que la ville de Londres qui était en liesse. 21 coups de canon ont en effet été tirés aux quatre coins du Royaume-Uni en hommage à la reine mère ; par ailleurs, un concert spécial composé de cornemuses a été donné au Château de Glamis en Ecosse, où la jubilaire avait passé la majeure partie de son enfance. Celle-ci, cependant, a plutôt joué la carte de la tranquillité : en soirée, elle a assisté à un ballet en compagnie de ses deux filles. La reine mère avait beau être la première tête couronnée britannique à passer le cap de la centaine, ce jour-là, onze autres compatriotes ont eux aussi fêté leur 100e anniversaire.

5 août 1939

Naissance de la Princesse Irene

La Princesse Irene, deuxième fille de la Princesse Juliana et du Prince Bernhard, a vu le jour au Palais Soestdijk de Baarn. Son prénom, qui signifie "paix", avait été choisi en rapport avec la situation tendue qui régnait à l'époque en Europe. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté peu de temps après sa naissance. Les membres de la famille d'Orange se sont retirés en Angleterre, où la petite Irene a reçu le sacrement du baptême en la chapelle du Palais de Buckingham ; c'est la Reine Elizabeth de Grande-Bretagne - la future Queen Mum - qui est devenue sa marraine. Ensuite, la Princesse Juliana est partie au Canada avec les Princesses Irene et Beatrix, tandis que le Prince Bernhard et la Reine Wilhelmine sont restés à Londres pour coordonner la résistance contre les Allemands.

6 août 1978

Décès du Pape Paul VI dans sa résidence d'été

Paul VI, né Giovanni Battista Montini, était pape de 1963 jusqu'à sa mort. Il était surnommé le "pape pèlerin" car il était le premier souverain pontife à avoir visité tous les continents de la planète. Il a échappé à un attentat perpétré à l'aéroport de Manille en 1970. Paul VI était par ailleurs le premier pape à se départir de la couronne pontificale, appelée "tiare", un geste qui a choqué de nombreux catholiques. Pourtant, depuis lors, tous les souverains pontifes du Vatican ont suivi son exemple. Dès sa prime jeunesse, le pape a connu des problèmes de santé. Tellement, même, qu'il a passé la majeure partie de sa formation de prêtre à domicile, où il a effectué un apprentissage individuel. Peu de temps avant son décès, le Saint-Père a encore dû faire face à un drame personnel lorsque son bon ami et dirigeant des chrétiens-démocrates italiens, Aldo Moro, a été assassiné. C'était Paul VI lui-même qui a présidé les obsèques de son ami. Ce fut d'ailleurs sa dernière apparition publique. Car à peine deux mois plus tard, lors d'un séjour dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo, le pape a été terrassé par une crise cardiaque.

7 août 2003

Mary Donaldson fait l'unanimité auprès de la Reine de Danemark et son époux

Conformément à la tradition annuelle, la Reine Margrethe de Danemark a donné une conférence de presse pendant ses vacances au Château de Cayx, en France. Cette année-là, la souveraine a formulé une série de remarques qui ont permis à la presse d'en conclure que les rumeurs de prochaines fiançailles de son fils, le Prince héritier Frederik, avec son amie australienne Mary Donaldson pourraient bien se confirmer. Lorsqu'un journaliste lui a demandé son avis concernant Mary, la reine a répondu ceci : "Nous l'avons rencontrée et nous sommes très enthousiastes. Je suis sincèrement ravie pour le prince héritier." Et lorsque quelqu'un a demandé ce qu'il en était des fiançailles officielles, elle a esquivé la question en riant et a demandé à son tour si elle pouvait encore avoir l'un ou l'autre petit secret. Et la reine d'ajouter que Mary serait la belle-fille rêvée.

8 août 1988

Naissance de la fille-sans-nom du Prince Andrew

C'est le 8 août 1988 que le Prince Andrew, le deuxième fils de la Reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, est devenu papa de son premier enfant. Son épouse Sarah, la Duchesse d'York, a en effet donné la vie à une petite fille à l'hôpital Portland de Londres. 41 coups de canon ont été tirés à Hyde Park pour célébrer cette naissance. Le prénom du bébé a fait l'objet de nombreux paris et spéculations. Les parieurs ont joué 3 contre 1 pour Victoria ou Annabel, 4 contre 1 pour Elizabeth et 8 contre 1 pour Georgina ou Georgiana. C'est seulement quelques jours après la naissance qu'a été annoncé le prénom de ce nouveau membre de la famille royale britannique : Beatrice.

9 août 1993

Prestation de serment d'Albert II, qui devient Roi des Belges

Le 31 juillet 1993, le Roi Baudouin s'est éteint dans sa résidence secondaire de Motril, en Espagne. Contre toute attente, il a ensuite été annoncé à la population belge que ce serait son frère Albert, et non pas le Prince Philippe, qui succéderait au défunt souverain. Tremblant de nervosité et de stress, Albert II a donc prêté serment le 9 août lors d'une cérémonie qui s'est déroulé au parlement et lors de laquelle le député Jean-Pierre Van Rossem, l'enfant terrible de la politique de l'époque et fervent partisan de la république, s'est fait remarquer en clamant "Vive la république". Le 21 juillet 2013, le Roi Albert a abdiqué en faveur de son fils Philippe.

10 août 1924

Mariage du Roi Rama VI de Thaïlande avec Suvadhana

Vajiravudh (également connu sous le nom de Rama VI) est devenu Roi de Siam (la Thaïlande actuelle) après le décès de son père Chulalongkorn (aussi dénommé Rama V). C'est sous le règne de Rama VI que le Siam a participé à la Première Guerre mondiale : le pays a lutté sur le front européen aux côtés des alliés contre les Allemands et les Autrichiens. Dans son pays, Rama VI est surtout célèbre pour l'introduction du nom de famille et du football. Le souverain avait 43 ans lorsqu'il a épousé Suvadhana, une roturière. Pendant la grossesse de la reine, Rama a contracté une grave septicémie. Le pays a retenu son souffle : si la reine avait un fils, ce serait celui-ci qui succéderait à son père. Sinon, ce serait le frère cadet de Rama, le Prince Prajadhipok. Le 24 novembre 1925, la reine a mis au monde une petite fille : Bejaratana. Rama VI est décédé le lendemain.

11 août 1952

Abdication du Roi Talal de Jordanie

Le Prince Talal a vu le jour à la Mecque en 1909. Il a épousé Zeïn al Sharaf Talal en 1934. De cette union sont issus quatre enfants : trois fils, Hussein, Mohammed et Hassan, et une fille, Basma. En 1939, Talal a terminé ses études à l'Académie Royale Militaire de Sandhurst, en Grande-Bretagne. Le 20 juillet 1951, il est monté sur le trône de Jordanie après le décès de son père, le Roi Abdullah, suite à une attaque qui était également à un cheveu de coûter la vie du fils aîné de Talal, Hussein. Pendant son règne, qui s'est avéré de courte durée, le Roi Talal a mis en place une constitution libérale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1952. Le 11 août 1952, Talal a abdiqué pour suivre divers traitements médicaux : il souffrait de problèmes psychiques et notamment d'une forme grave de schizophrénie. C'est son fils aîné Hussein qui lui a succédé. Hussein était le père de l'actuel Roi Abdullah de Jordanie.

12 août 1915

La Compagnie de Sandringham disparaît sans laisser de traces

Impliquée dans l'attaque de Gallipoli contre les Turcs en 1915, la Compagnie de Sandringham, un groupe de soldats volontaires recrutés parmi les membres du personnel du domaine royal de Sandringham, a disparu sans laisser de traces lors d'une opération militaire. Rapidement s'est créé un mythe autour de cette "mystérieuse" disparition : les soldats, qui étaient autrefois tous employés par la famille royale britannique, se seraient perdus dans un épais brouillard ou un nuage de fumée blanc. En réalité, l'unité a probablement été cernée par les Turcs, à la suite de quoi tous les hommes ont été tués d'un coup fatal dans la nuque. C'est notamment en raison de son lien avec la Maison royale que la Compagnie de Sandringham a fait son entrée dans les légendes britanniques les plus populaires.

13 août 2004

Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en présence de nombreuses Maisons royales

Le 13 août 2004 s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des 25es Jeux Olympiques d'Athènes. La flamme olympique a fait son apparition dans le stade olympique à 23 heures : c'était l'apothéose de cette cérémonie qui avait commencé trois heures plus tôt. Les 28 dernières secondes s'affichant sur deux écrans géants ont été décomptées avec enthousiasme par les 72 000 spectateurs présents pour l'événement. Parmi ces spectateurs, on a notamment dénombré divers représentants de Maisons royales régnantes et déchues : la Maison royale de Grèce, la Reine Sofia d'Espagne, les Infantes Elena et Cristina d'Espagne accompagnées de leurs époux, le Roi Albert II de Belgique, le Grand-Duc Henri de Luxembourg et son épouse Maria Teresa ainsi que plusieurs de leurs enfants, le Prince Willem-Alexander des Pays-Bas, le Prince Haakon de Norvège, le Prince Frederik et la Princesse Mary de Danemark, la Princesse Anne de Grande-Bretagne, le Prince Albert de Monaco, le Prince Alexandre de Yougoslavie, le Prince Faysal de Jordanie et le Roi Siméon de Bulgarie.

14 août 2000

Sanctification du Tsar Nicolas II par l'Eglise orthodoxe russe

Le 14 août 2000, l'Eglise orthodoxe russe a sanctifié Nicolas II, le dernier Tsar de Russie, ainsi que tous les autres membres de sa famille. Pour rappel, ceux-ci ont été exécutés en juillet 1918 à Iekaterinbourg par les Bolcheviks. Le tsar n'est cependant pas un véritable martyr puisqu'il n'est pas mort pour sa foi. Il est néanmoins considéré comme un "strastoterptsev", un terme utilisé au sein de l'Eglise orthodoxe russe pour qualifier des saints qui ont enduré leur souffrance avec indulgence et magnanimité.

15 août 1960

Baudouin téléphone à Madrid

Six semaines après l'indépendance du Congo belge, le Roi Baudouin a téléphoné à un numéro privé à Madrid. Il s'est entretenu pendant un quart d'heure avec une demoiselle espagnole, doña Fabiola de Mora y Aragon. Lorsqu'il a raccroché, cette dernière a annoncé à sa mère son intention d'épouser le Roi des Belges. "Il vient tout juste de me demander en mariage et je lui ai dit oui. Il n'a pas eu l'occasion de vous demander ma main, maman. Ce qui semble contraire au protocole." Etant donné la situation critique qui régnait au Congo, la nouvelle n'a pas été directement communiquée en Belgique, mais le 16 septembre, les émissions radiophoniques ont été interrompues par un message du Premier ministre Gaston Eyskens. "J'ai l'honneur de pouvoir annoncer au pays tout entier que Sa Majesté, le Roi Baudouin, s'est fiancé avec doña Fabiola de Mora y Aragon. Le gouvernement et le peuple belge félicitent donc les heureux fiancés royaux et leur souhaitent du plus profond de leur coeur beaucoup de bonheur."

16 août 2006

Naissance de la Princesse Luisa de Savoie

Le 16 août 2006, Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, Princesse de Savoie, a vu le jour dans la ville suisse de Genève. A la naissance, la fillette pesait 3,250 kilogrammes. La Princesse Luisa est la deuxième fille d'Emmanuel Philibert, Prince de Venise et de Piémont, et de son épouse Clotilde Courau. Elle a une soeur, la Princesse Vittoria. Luisa est la petite-fille de Victor Emmanuel, Prince de Naples. Quant à ses arrière-grands-parents, ils n'étaient autres que Umberto II, le dernier Roi d'Italie, et la Princesse Marie-José de Belgique.

17 août 2004

Le Cheikh Ahmed Al Maktoum de Dubaï décroche la première médaille olympique pour son pays

En tant que membre de la famille royale, le Cheikh Ahmed, né en 1963, était habitué à la fauconnerie ; à l'âge de 34 ans, cependant, il a décidé de se lancer dans la pratique du tir aux plateaux d'argile. Il s'est exercé avec son entraîneur personnel, l'Ouzbek Mukhamediarov, sur un stand de tir privé qu'il a fait aménager dans le jardin de sa propriété. Lors des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004, il a décroché la première place dans la discipline du "double trap" et a remporté la médaille d'or en tir. Auparavant, il était déjà champion national de squash.

18 août 1830

Naissance de l'Empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie

François-Joseph est incontestablement le plus illustre empereur de la double monarchie d'Autriche-Hongrie. Non seulement en raison de la durée de son règne (pratiquement 70 ans), mais probablement aussi en raison de son mariage avec Elisabeth, dite Sisi, qui fait toujours rêver à l'heure actuelle. Bien qu'il ait été le chef de tout un empire, dans la sphère privée, François-Joseph était totalement sous l'emprise d'une mère tyrannique, la Princesse Sophie de Bavière, dont l'intention était que son fils se mariait rapidement pour engendrer un successeur au trône. D'ailleurs, elle avait déjà une candidate : Hélène, la fille aînée de sa soeur Ludovika. L'empereur a accepté de la rencontrer, mais il s'est épris d'Elisabeth, 15 ans, soeur cadette d'Hélène. Il voulait l'épouser coûte que coûte. Le jeune couple a convolé en justes noces en 1854. Sisi, jeune femme émancipée, avait beaucoup de mal à s'habituer au protocole de la cour. Par ailleurs, il semble que le sort se soit acharné contre elle : sa première fille Sophie est morte à l'âge d'à peine deux ans et son fils, le Prince héritier Rodolphe, marié à Stéphanie de Belgique, s'est suicidé avec sa maîtresse Maria Vetsera au Château de Mayerling. François-Joseph n'a cessé de défendre sa Sisi. Et lorsqu'Elisabeth a été poignardée par un anarchiste italien à Genève en 1898, l'empereur était tout simplement inconsolable. Il ne s'en est jamais remis. Dans un moment d'émotion, François-Joseph a déclaré un jour à Zita, l'épouse de Charles, son successeur au trône : "Vous ne pourrez jamais comprendre combien elle comptait pour moi."

19 août 1973

Naissance de Mette-Marit Tjessem Høiby à Kristiansand

La Princesse Mette-Marit de Norvège est la fille de Sven Høiby et de Marit Tjessem. Elle a une soeur et deux frères. Mette-Marit a grandi dans une petite ville du sud de la Norvège. Pendant des années, elle a été membre d'un mouvement de jeunesse. Enfant, elle adorait déjà la voile. Ensuite, elle a beaucoup joué au volley-ball. Pendant ses humanités, Mette est partie six mois en Australie dans le cadre d'un programme d'échange entre étudiants. Puis elle a mené une vie turbulente dans la capitale norvégienne et a travaillé pendant un moment comme serveuse dans un café. C'est à la fin des années 90 qu'elle a rencontré le Prince héritier Haakon au Quart festival, le plus grand festival pop de Norvège. C'était le coup de foudre. Ils se sont mariés en 2001.

20 août 2003

Naissance du Prince Gabriel de Belgique

Le deuxième enfant de Philippe, prince héritier à l'époque, et de son épouse Mathilde a vu le jour deux semaines avant terme. Et voilà que la Princesse Elisabeth avait désormais un petit frère répondant aux prénoms de Gabriel Baudouin Charles Marie. A la naissance, le garçonnet pesait quatre kilogrammes, mesurait 52 cm et il avait les yeux bleus et les cheveux blonds. Le Prince Philippe a donné une conférence de presse, tout comme il l'avait fait à la naissance d'Elisabeth. Et celui-ci d'expliquer le prénom de son fils. En fait, Gabriel réunit trois traditions religieuses : la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition islamique. Il symbolise par ailleurs les trois communautés de Belgique ainsi que le Fonds Prince Philippe, qui a pour objectif de favoriser le dialogue entre les communautés. Lors de cette conférence, Philippe a également annoncé l'identité des parrain et marraine du nouveau prince : la Baronne von Freyberg, petite-cousine de Philippe, et le Comte Charles-Henri d'Udekem d'Acoz, frère de Mathilde.

21 août 1963

Naissance du Roi Mohammed VI du Maroc

Sidi Mohammed ben Hassan el-Alaoui est le fils aîné du Roi Hassan II du Maroc et de son épouse berbère Lalla Latifa Hammou. Il est monté sur le trône le 23 juillet 1999, quelques heures après le décès de son père, devenant ainsi le 18e roi de la dynastie qui règne sur le Maroc depuis 1666. En 2000, Mohammed VI a épousé Salma Bennani, qui est devenue Lalla Salma par son mariage. Ce choix était plutôt singulier, car la fiancée ne provenait pas des milieux les plus aisés, ce qui était pourtant la coutume au sein de la Maison royale. Le couple a un fils, le Prince héritier Moulay Hassan, ainsi qu'une fille, Lalla Khadija. Mohammed VI est considéré comme un souverain qui veut moderniser son pays et prendre la défense des personnes défavorisées. Parmi ses réalisations concrètes, on peut citer la modernisation, entre autres, du droit de la famille islamique, une mesure qui visait à conférer davantage de droits aux femmes.

22 août 2006

La cour de Luxembourg annonce le mariage du Prince Louis

Pour pouvoir épouser son amie Tessy Antony, le Prince Louis de Luxembourg (20 ans à l'époque) a dû renoncer à ses prétentions au trône. Le jeune couple avait déjà fait grand bruit en raison de l'arrivée de leur enfant - Gabriel - né hors mariage. La cérémonie nuptiale a eu lieu le 29 septembre 2006 à Gilsdorf. Le 21 septembre 2007, Gabriel a accueilli un petit frère, Noah.

23 août 1945

Décès de la Princesse Stéphanie de Belgique en Hongrie

Stéphanie a été mariée à l'âge de 16 ans par son père, le Roi Léopold II, au Prince héritier Rodolphe d'Autriche-Hongrie. Ce fut un mariage de raison catastrophique. Après le suicide de Rodolphe en 1889, la princesse ne voulait plus rester à Vienne. En 1900, elle a trouvé le véritable amour auprès du Comte hongrois Elemer Lonyay von Nagy Lonya und Vasaros-Nameny. Cependant, ses parents n'ont pas consenti à une union. Qu'à cela ne tient : Stéphanie a tout de même épousé le comte, ce qui lui a valu les foudres de son père. Au décès de sa mère, la Reine Marie-Henriette, Stéphanie n'a pas pu assister aux funérailles. Mais elle a persisté et signé : son mariage avec le Comte Elemer était un bon choix. Elle a survécu à deux guerres mondiales et s'est éteint le 23 août 1945 dans l'abbaye bénédictine de Pannonhalma, en Hongrie.

24 août 1929

Naissance de la Princesse Alix de Ligne

Née le 24 août 1929 au château grand-ducal de Colmar-Berg, la Princesse Alix - fille cadette de la Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg et de son époux, Félix de Bourbon-Parme - est la soeur de l'ancien Grand-Duc Jean et donc la tante de l'actuel Grand-Duc Henri, qui règne depuis 2000 sur le Grand-Duché. L'enfance idyllique que passait la Princesse Alix a brusquement été perturbée en 1940 par l'arrivée des troupes allemandes. La famille grand-ducale a fait son retour au Luxembourg en 1945, après cinq ans d'exil délibéré. En 1950, Alix a épousé le Prince Antoine de Ligne, issu d'une famille noble belge, mais aussi pilote de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale et membre d'une expédition scientifique - comprenant entre autres le Baron Gaston de Gerlache - de seize mois en Antarctique. Le couple s'est installé au Château de Beloeil et a eu sept enfants : Michel, qui a succédé à son père en tant que chef de la Maison de Ligne, Wauthier, Anne, Christine, Sophie, Lamoral et Yolande.

25 août 2005

Mariage civil du Prince Pieter-Christiaan des Pays-Bas

Le 25 août 2005 s'est déroulé le mariage civil entre le Prince Pieter-Christiaan et sa fiancée Anita van Eijk au Palais Het Loo d'Apeldoorn. Les fiancés sont arrivés au palais à bord d'une Rolls Royce. La cérémonie a été dirigée par le maire de Graaf d'Apeldoorn. Parmi les invités, il y avait la Reine Beatrix, le Prince Constantijn et la Princesse Laurentien, la Princesse Margriet et son époux Pieter van Vollenhoven, le Prince Maurits et la Princesse Marilène, le Prince Bernhard et la Princesse Annette, le Prince Floris et sa fiancée Aimée Söhngen, le Prince Carlos et le Prince Jaime de Bourbon de Parme, le Premier ministre Jan Peter Balkenende ainsi que les présidents des première et deuxième Chambres du Parlement.

26 août 1832

La déclaration d'amour inopinée de la Reine Louise-Marie

Le mariage de Léopold Ier avec la fille du Roi de France Louis-Philippe, le 9 août 1832, était davantage un coup diplomatique calculé qu'une histoire d'amour. Même si elle s'entendait bien avec son époux de 22 ans son aîné, Louise-Marie avait un peu de mal, pendant les premières semaines, à se plier à certains aspects de la vie conjugale. Et celle-ci de s'épancher, le 25 août, dans l'une des lettres qu'elle envoyait quotidiennement à sa mère : "Je n'ai pas plus d'amour pour lui que j'en avais avant de l'épouser. Du reste je suis indifférente à ses caresses comme à sa familiarité." Le lendemain, cependant, elle regrettait déjà ces épanchements. Dans une nouvelle lettre, elle a donc nuancé ses propos : "J'aime Léopold, je l'estime. Il est très bon pour tous, et particulièrement pour moi. Je sens que je l'aimerai beaucoup." Une impression qui s'est avérée juste, car le 9 octobre, elle a déjà écrit à sa mère : "Je suis heureuse avec lui."

27 août 2005

Funérailles du Prince Antoine de Ligne

Antoine, 13e Prince de Ligne et époux de la Princesse Alix de Luxembourg, a été inhumé lors d'une sobre cérémonie qui s'est déroulée à Beloeil. Parmi les personnes présentes, il y avait ses enfants et petits-enfants. A la fin de l'office religieux, un nombre impressionnant d'anciens avions a survolé Beloeil en guise d'hommage à l'ancien pilote de guerre. Diverses familles royales ont envoyé des représentants et des couronnes de fleurs dans le cadre de ces adieux au prince. La Maison de Ligne possède un imposant arbre généalogique. Lors de l'indépendance de la Belgique en 1830, un aïeul du Prince Antoine a été pressenti pour occuper la fonction royale, mais celui-ci a refusé.

28 août 1999

Naissance du Prince Nikolai de Danemark

Lorsque le Prince Joachim de Danemark a annoncé son intention d'épouser Alexandra Manley, originaire de Hong Kong, la surprise a été totale. Aucun spécialiste des royautés ne s'y était attendu. Leur premier enfant, le Prince Nikolai, est né le 28 août 1999 au Rigshospitalet de Copenhague. Le garçonnet a reçu le sacrement du baptême le 6 novembre en la chapelle du Château de Fredensborg. Le jeune Nikolai était le premier petit-enfant de la Reine Margrethe II de Danemark.

29 août 1968

Mariage du Prince héritier Harald de Norvège avec Sonja, jeune femme d'origine roturière

Le Prince héritier Harald a rencontré Sonja Haraldsen, fille d'un fabricant de textile, lors d'une soirée chez son meilleur ami, Johan Stenersen. Ce fut le coup de foudre. Il a demandé à Sonja de l'accompagner au bal de l'Académie militaire. Ce jour-là a débuté une idylle qui a donné naissance à une farouche opposition non seulement de la part de nombreux Norvégiens conservateurs - Sonja était roturière -, mais aussi et surtout de la cour. Malgré tout, Harald s'est obstiné et est allé vivre avec Sonja dans une propriété située en dehors de la capitale. Les critiques ont cependant continué de fuser. Après huit ans, ils ont officiellement mis un terme à leur relation. Plus personne ne les a vus ensemble. La presse à sensation a recommencé à associer le nom de Harald à celui de princesses nubiles aussi jolies les unes que les autres. Jusqu'au jour où Harald a eu un accident de voiture : sa passagère n'était autre que... Sonja. Il est alors apparu qu'ils ne s'étaient en réalité jamais perdus de vue. Ils s'étaient rencontrés en secret à Londres, Paris et Rome, là où on ne les connaissait pas. Cet accident a provoqué un revirement de situation. Un amour si tenace, cela devait forcément être le vrai amour ! Le Roi Olaf a donc donné sa bénédiction à cette union, et les deux jeunes gens ont pu convoler en justes noces. Ils se sont mariés en grande pompe le 29 août 1968. De cette union sont issus deux enfants : le Prince héritier Haakon Magnus et la Princesse Märtha Louise.

30 août 1935

Le corps d'Astrid est ramené en Belgique par le train de nuit en partance de Suisse

Quelques jours après son mariage civil à Stockholm avec le futur Léopold III, la Princesse Astrid de Suède est arrivée au port d'Anvers à bord du Fylgia. Les images de cette arrivée sont gravées dans la mémoire collective : à l'encontre de tout protocole, Léopold a couru sur la passerelle en direction de sa fiancée et ils se sont donné un baiser passionné, ce qui les a d'emblée rendus extrêmement populaires. Malheureusement, le conte de fées n'a pas duré longtemps. Rentrant de vacances en août 1935, Léopold a raté un tournant sur la route de Küssnacht : la voiture a d'abord heurté un muret puis un poirier avant d'aboutir dans un lac. Astrid a été éjectée de la voiture. D'après des témoins, Léopold, bien que blessé, a rampé jusqu'à sa femme et l'a embrassée. A ce moment, Astrid était déjà décédée. Le fonctionnaire local qui devait rédiger un rapport était si nerveux qu'il a accumulé les erreurs. Dans l'acte, Astrid est en effet Reine de "Belglien" et son époux se prénomme "Léoplod". Un train de nuit a ramené le souverain et la dépouille de son épouse en Belgique, dans la nuit du 29 au 30 août.

31 août 1997

Décès de la Princesse Diana après un accident de la route

Diana, Princesse de Galles, s'est éteinte ce jour-là des suites d'un accident de voiture survenu à Paris. Elle a été extraite du véhicule et emmenée dans une clinique parisienne, où les chirurgiens ont essayé de lui sauver la vie pendant deux heures. En vain. La princesse est décédée sur la table d'opération. Dans un communiqué officiel du Palais de Buckingham, la Reine Elizabeth II et le Prince de Galles se sont dits profondément tristes et affligés. Cette nuit-là, le Prince Charles a lui-même réveillé ses fils William et Harry pour leur communiquer la nouvelle du décès de leur mère. L'accident est survenu peu après que la princesse a quitté l'hôtel Ritz avec son ami Dodi Al Fayed. Pris en chasse par des paparazzi, ils ont eu un accident dans le tunnel situé sous la Place de l'Alma. Dodi et le chauffeur du véhicule ont été tués sur le coup. Le seul qui a survécu à l'accident est le garde du corps de la Princesse Diana. Des dizaines de milliers de Britanniques ont exprimé leur chagrin en déposant des fleurs aux différentes portes des palais royaux.