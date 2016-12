Calendrier royal du mois d'octobre

1er octobre 1969

Naissance du Prince Nikolaos de Grèce et de Danemark

Le Prince Nikolaos, deuxième fils de l'ancien Roi Constantin II de Grèce et d'Anne-Marie de Danemark, est né le 1er octobre 1969 à l'hôpital Villa Claudia de Rome, où ses parents vivent en exil depuis qu'ils ont dû quitter leur pays fin 1967, après la prise du pouvoir par les militaires. En 1973, les têtes couronnées de Grèce vivent pendant neuf mois au Danemark, et plus précisément au Palais d'Amalienborg, là où l'ancienne Reine Anne-Marie a passé sa jeunesse. Plus tard, la famille royale s'installe en Grande-Bretagne. Nikolaos étudie au Hellenic College, une école fondée par son père pour les enfants grecs ou d'origine grecque. En 1993, il décroche son diplôme en relations internationales à l'Université Brown, aux Etats-Unis. En 1990, il interrompt ses études pour effectuer une formation de trois semaines à l'Académie militaire de Sandhurst, en Grande-Bretagne. Puis, il sert pendant un certain temps les "Royal Scots Dragoon Guards" au poste de second lieutenant. Il participe notamment à une importante opération militaire en Allemagne. Après ses études, le prince séjourne encore deux ans aux Etats-Unis, où il travaille en qualité de producteur pour la chaîne de télévision Fox News à New York. Il retourne à Londres en 1995. Le prince a deux frères, à savoir le Prince héritier Pavlos et le Prince Philippos, ainsi que deux soeurs, les Princesses Alexia et Theodora. Le 25 août 2010, il convole en justes noces avec Tatiana Blatnik sur l'île grecque de Spetses. Depuis 2013, le couple vit à Athènes.

2 octobre 1910

Des troubles qui sonnent le glas du Royaume du Portugal

Le Prince Manuel, 18 ans à l'époque, monte sur le trône d'un Portugal instable à la suite d'une attaque à laquelle ne survivront ni son père, ni son frère aîné. Il régnera pendant à peine trois ans. Le 2 octobre 1910, en effet, éclatent des troubles qui sonneront le glas de son règne. Une mutinerie se déclare le 4 octobre au sein de la marine. Le palais royal est pris d'assaut. Le roi, surnommé Manuel le Malheureux, fuit donc vers Gibraltar à bord du yacht royal avant de s'exiler en Grande-Bretagne. Manuel II ne retournera jamais dans son pays. Il s'éteindra en 1932 par asphyxie, suite à une inflammation des amygdales.

3 octobre 2004

Béatification de l'Empereur Charles Ier d'Autriche-Hongrie par Jean-Paul II

Charles Ier est le grand-père du Prince Lorenz, l'époux de la Princesse Astrid de Belgique. En 1914, il devient prince héritier de la monarchie des Habsbourg après le décès de son oncle, l'Archiduc François-Ferdinand, dans l'assassinat de Sarajevo, qui précipitera la Première Guerre mondiale. Il succède à son grand-oncle François-Joseph Ier à la mort de celui-ci en 1916 et tente vainement de mettre fin à la guerre en 1917 : ses propositions de paix sont refusées aussi bien du côté des alliés que du côté des Allemands. La double monarchie austro-hongroise est dissoute après la Première Guerre mondiale, ce qui contraint l'empereur à abdiquer. Il tente ensuite de récupérer le trône de Hongrie depuis la Suisse, mais cette tentative échoue et Charles s'exile à Madère, où il décède en 1922 des suites d'une pneumonie. Il sera béatifié 82 ans plus tard. Car d'après la congrégation de Béatifications, l'empereur a servi son peuple "avec équité et charité". La vénération qui lui est rendue commence en Autriche après la Deuxième Guerre mondiale, où il est grandement estimé pour son désir de paix et sa dévotion. Au cours de son règne éphémère, l'empereur a tout de même eu le temps d'introduire une législation sociale s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Eglise. Des faits historiques sont venus démentir les critiques selon lesquelles Charles, en sa qualité de commandant en chef de l'armée, aurait été coresponsable de l'utilisation de gaz asphyxiant pendant la Première Guerre mondiale. Il a refusé par exemple d'utiliser du gaz asphyxiant au front stationné dans la région de la Vénétie.

4 octobre 2005

Naissance du Prince Emmanuel de Belgique

Troisième enfant de l'actuel Roi Philippe de Belgique et de son épouse, la Reine Mathilde, le Prince Emmanuel Léopold Guillaume François Marie est né le 4 octobre 2005 à l'hôpital Erasme d'Anderlecht. A sa naissance, l'enfant pèse 3 kg 900 g et mesure tout juste 50 cm. Le petit prince reçoit le sacrement du baptême lors d'un office qui est célébré par le Cardinal Danneels le samedi 10 décembre en la chapelle du Château de Ciergnon, résidence secondaire ardennaise de son grand-père, le Roi Albert II, qui ne manque d'ailleurs pas d'immortaliser la cérémonie pour l'album de famille. Le parrain du petit garçon est le Prince Guillaume de Luxembourg, tandis que sa marraine n'est autre que la soeur de Mathilde, Elisabeth, Comtesse d'Udekem d'Acoz. Etonnamment, le Prince Laurent et la Princesse Astrid ne sont pas présents au baptême.

5 octobre 2005

Un messager annonce la date du mariage de Sayako

La Princesse Sayako, fille unique de l'Empereur Akihito et de l'Impératrice Michiko du Japon, reçoit ce jour-là la visite d'un messager qui fixe officiellement une date pour son mariage avec Yoshiki Kuroda, un ami de son frère, le Prince Akishino. L'accueil du message constitue l'un des derniers rituels précédant le mariage. Lors de la cérémonie d'usage en pareille occasion, le messager annonce au grand maréchal de la cour que Monsieur Kuroda a l'intention d'épouser la Princesse Sayako le 15 novembre. Le maréchal transmet alors le message à l'empereur et à l'impératrice, qui attendent dans une salle adjacente, avant de revenir vers le messager pour lui signifier l'acceptation de la date annoncée. En se mariant avec Yoshiki Kuroda, la princesse s'est détachée de la famille impériale. Elle a perdu non seulement son titre princier, mais aussi la dotation à laquelle elle avait eu droit jusque-là. Mais d'après ce que l'on dit, ses parents lui ont donné un capital d'environ un million de dollars à l'occasion de son mariage. La princesse porte le nom de "Madame Kuroda" depuis le jour de son union.

6 octobre 2002

Décès de Claus, Prince des Pays-Bas

Le Prince Claus, né Claus von Amsberg, voit le jour le 6 septembre 1926 à Dötzingen (Hitzacker), en Basse-Saxe. Il est le fils unique des sept enfants issus du mariage de ses parents, Claus von Amsberg et Gosta von dem Bussche-Haddenhausen. Ses fiançailles avec la Princesse Beatrix, héritière du trône des Pays-Bas, sont annoncées le 28 juin 1965, ce qui produit l'effet d'une bombe dans le pays. En effet, d'aucuns pensent qu'à peine 20 ans après la guerre, il n'est pas vraiment indiqué pour une future reine d'épouser un Allemand. La vague de protestations subsiste jusqu'au jour du mariage, c'est-à-dire le 10 mars 1966, et la cérémonie est entachée d'échauffourées, de grenades fumigènes et de slogans de haine tels que, par exemple, "Claus raus" (Claus dehors). Mais malgré toutes les oppositions et toute la pression extérieure dont ils ont été victimes, Claus et Beatrix réussissent leur mariage. Cet Allemand qui, au départ, n'était pas le bienvenu aux Pays-Bas finira par devenir le membre le plus populaire de la famille d'Orange. C'est en 1967 que Beatrix et Claus accueillent leur premier fils, Willem-Alexander. Deux autres garçons voient encore le jour : Johan Friso (°1968) et Constantijn (°1969). Beatrix succède à la Reine Juliana, sa mère, en 1980. Deux ans plus tard, des "troubles de nature dépressive" sont observés chez Claus. En 1991, il s'avère que le prince consort souffre également de la maladie de Parkinson. En 2000, les médecins sont au regret de constater que la radiothérapie ayant fait suite à l'intervention chirurgicale subie par le prince en vue d'éradiquer un cancer à la prostate, a eu des effets très fâcheux sur ses reins et ses intestins. Il subit d'ailleurs l'ablation d'un rein en 2001. Par la suite, Claus continue d'être confronté à toutes sortes de problèmes de santé. Dans sa dernière année de vie, le prince a encore la chance d'assister au mariage de son fils aîné Willem-Alexander et à la naissance de son premier petit-enfant, Eloise. C'est le 6 octobre 2002 que ce prince finalement tant apprécié des Néerlandais décède d'une pneumonie et des suites de la maladie de Parkinson. Il est inhumé le 15 octobre dans la crypte royale de Delft.

7 octobre 1971

Mariage de Marina Doria, qui devient Princesse de Naples

Marina Doria, fille d'un fabricant de biscuits suisse, voit le jour à Genève le 12 février 1935. A l'âge de 20 ans, elle déménage aux Etats-Unis, où elle travaille dans un parc d'attractions de Floride et donne des spectacles de ski nautique, sport dans lequel elle décroche divers titres de championne. Après avoir été fiancée pendant onze ans au Prince Victor Emmanuel d'Italie, elle l'épouse contre la volonté d'Umberto II, ancien Roi d'Italie et père du fiancé, le 7 octobre 1971 à Téhéran. Leur fils unique, le Prince Emmanuel Philibert, est né le 22 juin 1972. Aujourd'hui, le couple a deux merveilleuses petites-filles, Vittoria et Luisa, issues de l'union d'Emmanuel Philibert avec l'actrice française Clotilde Courau.

8 octobre 1820

Suicide du Roi Henri Ier de Haïti

Henri-Christophe devient Président de Haïti en 1807. Il transforme le pays en monarchie en 1811 et se proclame au rang de Roi Henri Ier, le premier souverain noir de l'île. Il règne d'une main de fer, ce qui a pour effet de le rendre impopulaire auprès de ses sujets. Lorsqu'il tombe gravement malade en 1820, des troubles ne tardent pas à éclater sur l'île. Plutôt que de tout voir disparaître en fumée, il décide de quitter le monde des vivants avec style... en se tirant une balle en argent dans la tête. Tel un souverain d'Europe, Henri Ier a vécu dans de somptueux palais et a créé une véritable noblesse haïtienne, dont les titres les plus fantaisistes sont notamment ceux de... Duc de Marmelade et Comte de Limonade.

9 octobre 1934

Assassinat du Roi Alexandre Ier de Yougoslavie

Alexandre Ier était Roi du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes - qui prendra le nom général de Yougoslavie à partir de 1929 - de 1921 à 1934. Il était le fils de Pierre Ier de Serbie et de son épouse Zorka, fille du souverain Nicolas Ier du Monténégro. Le monarque se rend en visite officielle à Marseille le 9 octobre 1934. Installé à bord d'une limousine décapotable avec le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Louis Barthou, il avance au pas dans les rues de la ville lorsque le Bulgare Vlado Chernozemski ouvre le feu pour l'assassiner. Le Roi Alexandre Ier est mort pratiquement sur le coup. Quant à Louis Barthou, il est touché par erreur par un policier français et décède des suites de ses blessures. Cet assassinat est le premier de l'Histoire à être filmé. Pierre II, le fils d'Alexandre Ier, lui succédera après ces événements. Mais comme il est mineur d'âge, c'est le cousin d'Alexandre, le Prince Paul, qui assurera temporairement la régence du royaume. Le roi assassiné est inhumé à Oplenac avant d'être enterré dans la capitale de Belgrade.

10 octobre 2004

Le Roi Norodom Sihanouk du Cambodge se désigne un successeur à l'âge de 81 ans

C'est en effet ce jour-là que le Roi Norodom Sihanouk du Cambodge, 81 ans, désigne de façon totalement inattendue son fils, le Prince Norodom Sihamoni, comme candidat successeur à la fonction royale. Le Premier ministre Hun Sen avait déjà insisté à plusieurs reprises sur le fait que le parlement devait de toute urgence élaborer une procédure qui permettrait l'élection du successeur de Sihanouk, faute de quoi le pays deviendrait une république. Un Conseil du trône composé de neuf membres s'est prononcé pour l'élection de Sihamoni - alors âgé de 51 ans - au titre de roi le 14 octobre 2004, une décision qui a permis non seulement de surmonter la crise, mais aussi d'assurer provisoirement la continuation de la monarchie. Le Roi Sihamoni n'est pas marié, il n'a pas de descendance et il ne possède donc pas de successeur direct. En soi, ce n'est toutefois pas vraiment un problème car au Cambodge, le roi est élu par le Conseil du trône.

11 octobre 1995

Naissance de la Princesse Luisa Maria de Belgique

Luisa Maria Anna Martine Pilar est la fille de la Princesse Astrid de Belgique et de son époux, l'Archiduc Lorenz d'Autriche-Este. De par sa mère, elle porte donc le titre de Princesse de Belgique, mais ce n'est pas tout : de par son père, elle est également Princesse impériale, Archiduchesse d'Autriche-Este et Princesse royale de Hongrie et de Bohême.

12 octobre 2001

Annonce des fiançailles du Roi Mohammed VI du Maroc

L'annonce officielle des fiançailles du Roi Mohammed VI du Maroc avec Salma Bennani survient le 12 octobre 2001. Si le communiqué ne spécifie pas la date exacte du mariage, on apprend néanmoins qu'il se déroulera au début de l'année 2002. La diffusion par la cour d'un communiqué officiel à propos du mariage du roi et de l'identité de sa future épouse est un fait aussi exceptionnel qu'inédit. La cérémonie conjugale, qui conférera à Salma le titre princier, se tiendra le 21 mars 2002. Mohammed et Salma ont aujourd'hui deux enfants : le Prince Moulay Hassan, né le 8 mai 2003, et la Princesse Lalla Khadija, née le 28 février 2007.

13 octobre 1972

Naissance du Prince Jaime de Bourbon de Parme, fils de la Princesse Irene des Pays-Bas

Le 13 octobre 1972, le Prince Jaime de Bourbon de Parme, fils de la Princesse Irene des Pays-Bas et du Prince Carlos Hugo de Bourbon de Parme, est né six semaines avant terme. Sa soeur jumelle, la Princesse Margarita, a vu le jour une minute avant lui. Après son divorce, la Princesse Irene a emménagé avec ses enfants dans une villa proche du Palais de Soestdijk. Le Prince Jaime a étudié les relations internationales à l'Université Brown, aux Etats-Unis. Ensuite, il a effectué un stage à la Croix-Rouge et au World Wild Fonds (Fonds mondial pour la Nature). Après ses études, le prince a entamé une carrière de diplomate. Le Prince Jaime est très apprécié de la cour des Pays-Bas, où on le voit de temps à autre lors de festivités et d'événements officiels..

14 octobre 1954

Visite de l'Empereur Hailé Sélassié en Grande-Bretagne

L'Empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie arrive à Portsmouth à bord du cruiser Gambie le 14 octobre 1954. Cette visite d'Etat en Grande-Bretagne, qui durera 14 jours, fait partie d'un grand voyage autour du monde. Pendant son séjour, l'empereur visite des écoles, des hôpitaux, différentes villes dont Oxford, le parlement britannique et la résidence officielle du Premier ministre. Partant de Portsmouth, il prend ensuite un train spécial à destination de Londres, où il est attendu par la Reine Elizabeth II et son époux, le Prince Philip. Lors du banquet d'Etat, la souveraine parle de l'empereur avec beaucoup de respect. Et celle-ci de l'accueillir comme étant "le souverain d'un Etat chrétien séculaire ayant de nombreux liens avec notre Eglise et d'un pays qui fut le premier à retrouver sa liberté après la dernière guerre".

15 octobre 2005

Naissance du Prince Christian de Danemark

Christian Valdemar Henri John, Prince de Danemark, est le premier enfant du Prince héritier Frederik de Danemark et de son épouse australienne, la Princesse Mary. Il voit le jour le 15 octobre 2005 à l'Hôpital universitaire de Copenhague. A sa naissance, le petit garçon pèse 3,5 kilogrammes et mesure 51 centimètres. Il reçoit le sacrement du baptême le 21 janvier 2006, et c'est seulement ce jour-là que son prénom est rendu public, conformément à la tradition danoise. Il a divers parrains et marraines, parmi lesquels on trouve le Prince héritier Haakon Magnus et la Princesse Mette-Marit de Norvège, la Princesse héritière Victoria de Suède, le Prince Joachim de Danemark et le Prince héritier Pavlos de Grèce. Aujourd'hui, Christian a deux soeurs, Isabella et Josephine, et un frère, Vincent.

16 octobre 1999

La célèbre "nanny" royale, Tiggy Legge-Bourke, épouse son ami d'enfance

C'est en effet ce jour-là qu'Alexandra Legge-Bourke, mieux connue sous le nom de Tiggy, épouse Charles Pettifer au Pays de Galles, dans la propriété familiale. Et parmi les invités, on trouve notamment... les Princes William et Harry, dont Tiggy a été la gouvernante. Le père de Tiggy avait exhorté la presse de ne pas venir perturber la noce. La police a contribué au respect de cette volonté en érigeant un cordon sanitaire autour de la propriété. Pour garantir la vie privée des fiancés, aucun magazine n'avait reçu l'autorisation de prendre des photos ; il avait même été demandé aux invités de ne pas immortaliser l'événement sur pellicule. Officiellement, cela faisait à peine un an que Tiggy et le conseiller en sécurité Charles Pettifer étaient en couple, mais ils se connaissaient depuis des années et avaient déjà vécu une amourette à l'adolescence. Tiggy a commencé à être connue du grand public en 1993, lorsqu'elle est entrée au service du Prince de Galles, et lors du divorce de Charles et Diana, quand elle est devenue une confidente de la princesse. Elle s'est occupée des deux princes et a été à leurs côtés tout au long de la période suivant l'accident fatal de leur mère. Elle garde d'ailleurs de chaleureux liens d'amitié avec William et Harry.

17 octobre 1980

Visite de la Reine Elizabeth II au Vatican

Cette visite au Vatican d'Elizabeth II et de son époux, le Duc d'Edimbourg, constitue en soi un événement historique : jamais auparavant, en effet, un monarque de Grande-Bretagne n'avait visité l'Etat pontifical. Il faut savoir que depuis Henri VIII, le monarque du Royaume-Uni est également le chef de l'Eglise anglicane, ce qui explique pourquoi pendant des siècles, ce genre de visite est resté une question délicate. En vertu du protocole en vigueur au Vatican, la reine est pour l'occasion vêtue de noir. Après avoir parcouru un dédale de couloirs, les visiteurs de haut rang atteignent la Chapelle Clémentine, une salle que les papes utilisent depuis des années pour recevoir leurs invités. En outre, la chapelle est également célèbre pour une autre raison : c'est là que les pontifes sont exposés après leur décès afin de permettre aux amis et autres dignitaires de venir leur faire leurs adieux dans la plus grande intimité. Le grand public, lui, peut le faire par la suite dans la Basilique Saint-Pierre. Jean-Paul II accueille Elizabeth et Philip à l'entrée de sa bibliothèque privée. Dans son discours d'accueil, la souveraine de Grande-Bretagne témoigne son amitié au Saint-Père et l'invite à venir rendre visite aux catholiques habitant dans son pays. Le souverain pontife accepte l'invitation avant de se retirer avec ses hôtes pour un entretien privé. Au moment du départ, Jean-Paul II leur offre une reproduction de "La Divine Comédie" de Dante, ornée des insignes de l'Ordre de la Jarretière datant de l'époque du Roi Edouard IV.

18 octobre 1921

Décès de Louis III, dernier Roi de Bavière

Louis a étég prince régent de 1912 à 1913, puis dernier Roi de Bavière jusqu'en 1918. Après des études en droit qu'il effectue à Munich en même temps qu'une formation d'ingénieur en agriculture et sylviculture, il participe en 1866 à la guerre austro-prussienne, où il se bat aux côtés des Autrichiens, ce qui lui vaut une blessure par balle à la cuisse non loin de Helmstadt. Deux ans plus tard, Louis épouse Marie-Thérèse d'Autriche-Este. En 1912, il succède à son père, le Prince Léopold, au poste de régent en remplacement du Roi Othon Ier (1848-1916), prétendu fou. Le 5 novembre 1913, Louis accepte le titre royal suite à une modification de la constitution, répondant ainsi favorablement au souhait du gouvernement de Bavière, même si Othon est toujours en vie. En sa qualité de chef de l'Etat, il encourage l'agriculture, le transport et l'art. Son règne se caractérise par une touche extrêmement conservatrice et catholique. Quant à sa politique sociale, elle est fortement influencée par l'encyclique "Rerum Novarum" publiée par le Pape Léon XIII en 1891. Louis III abdique le 7 novembre 1918. Il s'éteint le 18 octobre 1921 lors d'un voyage en Hongrie, dans la petite ville de Sarvar.

19 octobre 1963

Naissance du Prince Laurent de Belgique

Le Prince Laurent, troisième enfant et fils cadet d'Albert et Paola, encore princes à l'époque, est né à Bruxelles le 19 octobre 1963. Il a suivi une formation à l'Ecole Royale Militaire, où il a fait partie de la 123e Promotion "Toutes Armes". Il est capitaine de vaisseau et possède un brevet de pilote d'hélicoptère et de plongeur dans la Marine. Bien connu pour sa passion des animaux et des bolides, Laurent s'est surtout forgé une image de prince faisant fi du protocole. Il s'est fiancé à l'automne 2002 avec Claire Coombs, jeune femme wallonne d'origine britannique, qu'il a épousée le 12 avril 2003. Leur premier enfant est né un an plus tard : la Princesse Louise, suivie en 2005 par deux petits frères, les jumeaux Nicolas et Aymeric.

20 octobre 1934

Naissance de l'Impératrice Michiko du Japon

Michiko Shoda, fille d'un riche industriel japonais, rencontre le Prince héritier Akihito en 1957 dans un club de tennis. L'année suivante, Akihito demande et reçoit l'autorisation de l'épouser, ce qui constitue un véritable événement pour le Japon : Michiko est la toute première femme issue du peuple à pouvoir se marier avec un membre de la famille impériale. Le couple aura trois enfants. Michiko a rompu avec les traditions en s'occupant elle-même de ses enfants et en refusant de confier leur éducation à des chambellans, comme le prescrivait le protocole depuis des siècles.

21 octobre 1911

Mariage de Charles d'Autriche avec Zita

C'est le 21 octobre 1911 que Zita de Bourbon-Parme épouse l'Archiduc Charles d'Autriche. Ensemble, ils auront huit enfants : Otto, Adélaïde, Robert, Félix, Karl Ludwig, Rodolphe, Charlotte et Elisabeth. Après l'assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand en 1914, Charles se voit attribuer le statut de successeur officiel de l'Empereur François-Joseph. Après la mort de celui-ci en 1916, Charles et Zita sont couronnés Empereur et Impératrice d'Autriche ainsi que Roi et Reine de Hongrie. Lorsqu'en 1918, après la Grande Guerre, les Républicains exhortent Charles à abdiquer, Zita s'y oppose avec véhémence. Mais Charles finit par céder aux forces révolutionnaires et renonce au trône. Toutes les possessions habsbourgeoises sont confisquées et la famille impériale se voit interdire définitivement l'accès au sol autrichien. Le couple impérial banni s'installe en 1921 à Madère, où Charles décède en 1922 des suites d'une grave pneumonie. Zita vient en Belgique avec ses enfants en 1929, où la famille prend ses appartements au Château de Ham, à Steenokkerzeel. Lorsque tout espoir de rétablissement de la monarchie s'envole au moment du rattachement de l'Autriche au Troisième Reich de Hitler, les Habsbourg s'enfuient aux Etats-Unis en passant par l'Espagne et le Portugal. Zita ne reviendra en Europe qu'en 1953, pour s'installer d'abord au Luxembourg, puis en Suisse. En 1982, le gouvernement autrichien l'autorise - par l'entremise du Roi Juan Carlos d'Espagne - à effectuer une visite en Autriche. Après son décès en 1989, sa dépouille peut également être inhumée à Vienne, dans la crypte des Habsbourg, la "Kapuzinergruft". Zita était une tante du Prince Carlos Hugo, l'ancien époux de la Princesse Irene des Pays-Bas. Elle était également la grand-mère de l'Archiduc Lorenz, le mari de la Princesse Astrid de Belgique.

22 octobre 2002

Décès de la Reine Géraldine d'Albanie

C'est en 1938 que la Comtesse hongroise Géraldine Apponyi convole en justes noces avec le Roi Zog d'Albanie. Géraldine, son époux et leurs fils Leka partiront en exil au moment de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Elle ne rentrera en Albanie qu'en juin 2002, après la chute du régime communiste. Quelques mois plus tard, elle succombera à une série de crises cardiaques. Géraldine a écrit des romans de gare sous un pseudonyme et s'est révélée être une peintre méritoire. Pendant des années, son fils a tenté sans grand succès de rétablir la monarchie en Albanie.

23 octobre 1910

Décès du Roi Rama V de Thaïlande

Rama V, ou Chulalongkorn le Grand, devient Roi de Thaïlande en 1868, après la mort de son père, Rama IV. Tout au long de son règne, il a fait énormément évoluer la société thaïlandaise, tant et si bien que la plupart des Thaïlandais le considèrent comme le plus grand souverain que le pays ait jamais connu. Il s'est rapidement révélé être un homme entreprenant : il était le premier monarque thaïlandais à effectuer des voyages à l'étranger et à se plonger dans la pensée occidentale, ce qui lui permettait de garantir l'indépendance de son pays à l'égard des puissances européennes. Rama a appris beaucoup de son professeur européen, Anna Leonowens, dont le récit a acquis une notoriété mondiale grâce au film "The King and I". C'est par ailleurs Rama V qui a fait aménager la première voie ferrée et qui a introduit les billets de banque dans son pays. Mais sa plus grande réalisation est incontestablement celle-ci : c'est lui qui a aboli l'esclavage en Thaïlande. Il s'est éteint le 23 octobre 1910, qui est d'ailleurs un jour férié en Thaïlande.

24 octobre 1887

Naissance de Victoria Eugénie, Reine d'Espagne

Née à Balmoral, Victoria Eugénie est le deuxième enfant du Prince Henri de Battenberg et de son épouse la Princesse Beatrice, fille cadette de la Reine Victoria. Dans sa famille, la princesse est surnommée "Ena". Comme ses parents vivent aux côtés de la Reine Victoria, la Princesse Victoria Eugénie grandit à la cour de Grande-Bretagne. Le 31 mai 1906, Ena épouse le Roi Alphonse XIII d'Espagne à Madrid. Alors que le couple s'en retourne au Palais royal après la cérémonie, l'anarchiste catalan Matteo Morral lance une bombe sur le carrosse en or depuis un balcon. Le couple royal survit à l'attaque, mais l'explosion fait douze victimes et une centaine de blessés. Le Prince héritier Alphonse voit le jour en 1907. Ensuite, le couple aura encore six enfants. Au fil des ans, cependant, les relations se détériorent entre le roi et la reine. Alphonse a de nombreuses affaires sentimentales, même avec la Princesse Beatrice, qui est une cousine de son épouse. Le couple se sépare définitivement au moment où la monarchie est abolie en Espagne, c'est-à-dire en 1931. Victoria Eugénie meurt le 15 avril 1969 à Lausanne, en Suisse, tout juste 38 ans après son bannissement d'Espagne. Elle est inhumée dans l'église locale. Cependant, sa dépouille sera transportée en 1985 dans la crypte royale du monastère El Escorial, situé non loin de Madrid, et placée aux côtés de son époux et de deux de ses fils.

25 octobre 1920

Décès d'Alexandre de Grèce des suites d'une morsure d'un de ses singes apprivoisés

Le père d'Alexandre, le Roi Constantin Ier, était l'époux de la Princesse Sofie von Hohenzollern, soeur de l'Empereur allemand Guillaume II, ce qui détermine son attitude au moment de l'éclatement de la Première Guerre mondiale : il se place aux côtés des Allemands. Venizelos, le Premier ministre grec, a cependant l'intention de soutenir les alliés. Constantin est donc contraint de s'exiler, ce qu'il fait avec son fils aîné, le Prince George. C'est ainsi que son deuxième fils monte sur le trône : Alexandre, alors âgé de 24 ans. Malheureusement, celui-ci n'est rien de plus que la marionnette du Premier ministre. Il est surtout chargé de se rendre au front pour encourager les soldats. En 1919, Alexandre provoque des esclandres en épousant Aspasia Manos, la jolie fille d'un colonel, contre la volonté de Venizelos et sans demander l'accord préalable du gouvernement. Le Premier ministre est tellement furieux que le couple juge plus prudent de s'exiler. Ainsi séjournent-ils un certain temps à Paris, jusqu'à ce que Venizelos reconnaisse leur mariage. Un événement fâcheux se produit cependant le 30 septembre 1920 : lors d'une promenade dans les jardins royaux d'Athènes, Alexandre est mordu par un de ses singes apprivoisés. Le roi décédera d'une septicémie environ trois semaines plus tard. Sa fille Alexandra, qui verra le jour après sa mort, épousera Pierre II, le dernier Roi de Yougoslavie.

26 octobre 1955

Destitution de l'Empereur Bao Dai du Viêt-Nam

Successeur de Khai Dinh, Bao Dai est le 13e et dernier Empereur de la dynastie Nguyen du Viêt-Nam, une dynastie qui débuta en 1802 avec l'Empereur Gia Long. Bao Dai, qui est couronné en 1926 à l'âge de douze ans, ne régnera en personne que six ans plus tard. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il collabore avec l'occupant japonais ; le 11 mars 1945, il proclame l'indépendance de son pays après avoir reçu certaines assurances du Japon. Le 23 août 1945, il est contraint d'abdiquer et devient membre temporaire du gouvernement Vietminh de Ho Chi Minh. Ensuite, il vivra en exil à Hong Kong et en France. En 1949, les Français lui rendent la direction du pays, mais cette fois en tant que président. En 1955, cependant, Nog Dinh Diem, le protégé des Américains, organise un référendum. Malgré une fraude manifeste à son détriment, Bao Dai décide de quitter son pays pour retourner dans l'Hexagone, où il décédera en 1997.

27 octobre 1990

Décès de la Princesse Sophie de Hohenberg

Née en 1901, la Princesse Sophie de Hohenberg était la fille unique du Prince héritier d'Autriche, l'Archiduc François-Ferdinand, et de son épouse, la Duchesse Sophie de Hohenberg, unis par les liens d'un mariage morganatique, ce qui empêche Sophie et ses deux frères, Maximilien et Ernst, de prétendre au trône d'Autriche-Hongrie. François-Ferdinand et Sophie meurent le 28 juin 1914 à Sarajevo, lors d'un assassinat perpétré par le groupe terroriste serbe "la Main Noire". Les enfants sont alors accueillis au sein de la famille du meilleur ami de leur père, le Prince Jaroslav von Thun und Hohenstein. Sophie épouse le Comte Friedrich von Nostitz-Rieneck en 1920, une union dont sont issus quatre enfants : Erwin (1921), Franz (1923), Alois (1925) et Sophie (1929). Lorsque l'Allemagne annexe l'Autriche en 1938, la Princesse Sophie est arrêtée et déportée au camp de concentration de Dachau, où elle est détenue pendant sept longues années, jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, elle reprendra tant bien que mal sa vie en main.

28 octobre 1967

Naissance de la Princesse Sophie von und zu Liechtenstein

Sophie naît le 28 octobre 1967 à Munich ; elle est la fille du Prince Max-Emmanuel, Duc en Bavière, et de la Comtesse Elisabeth Douglas de Suède. Elle se voit attribuer le titre d'Altesse royale, Princesse Sophie en Bavière, lorsque son père hérite du titre de Duc en Bavière d'un cousin éloigné qui l'a adopté en 1965. La jeune femme épouse le Prince héréditaire Alois de Liechtenstein en 1993. Ils ont quatre enfants : Joseph, Marie-Caroline, Georg et Nikolaus. Comme les autorités allemandes ne reconnaissent aucun titre royal, son premier titre officiellement reconnu est celui de Princesse héréditaire de Liechtenstein. Mais la titulature de la princesse ne s'arrête pas là : après son père, elle est aussi l'héritière de son oncle François, sans postérité, prétendant jacobin au trône d'Angleterre et d'Ecosse. Les chances de voir aboutir cette ancienne prétention sont cependant nulles.

29 octobre 2004

Décès de la Princesse Alice à l'âge de 102 ans

Henry, Duc de Gloucester, était le frère des Rois Edouard VIII et George VI. Alice l'épouse en 1935 dans la chapelle du Palais de Buckingham. Ils auront deux enfants, dont l'un décédera dans un accident d'avion. Pendant la guerre, la Princesse Alice se rend utile dans divers services de l'armée ou des troupes auxiliaires. En 1945, elle suit son époux en Australie, où il est gouverneur-général pour le compte du souverain de Grande-Bretagne. Henry décède en 1974, ce qui n'empêchera pas Alice de poursuivre ses tâches en qualité de représentante de la famille royale. C'est seulement à l'âge de 98 ans qu'elle décide de prendre sa retraite. Son centenaire est d'ailleurs célébré dignement en 2001 à Kensington Palace par sa nièce, la Reine Elizabeth II, ainsi que par pratiquement tous les membres de la famille royale de Grande-Bretagne. Les festivités sont en outre agrémentées d'une parade des King's Own Scottish Borderers, l'unité militaire dont la Princesse Alice a été le colonel honorifique pendant plus de 60 ans. La Princesse Alice s'éteint le 29 octobre 2004.

30 octobre 2002

Le Prince Maurits prénomme son fils Lucas

Le 30 octobre 2002, le Prince Maurits des Pays-Bas se rend à l'administration d'Amsterdam pour y faire enregistrer son fils. A cette occasion, il déclare que son épouse Marilène et lui-même ont décidé d'appeler leur deuxième enfant Lucas lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une anagramme de Claus. Pour eux, c'est un détail intéressant, un hommage à un homme exceptionnel. Mais en réalité, ce n'est pas la toute première raison pour laquelle ils ont choisi ce prénom. "Nous trouvions que Lucas était un beau prénom, tout simplement." Aujourd'hui, le Prince Maurits et la Princesse Marilène ont trois enfants, Anna, Lucas et Felicia, mais aucun d'eux ne possède de titre de noblesse.

31 octobre 1934

Naissance de la Princesse Margaretha de Suède

Premier enfant du Prince héritier Gustaf Adolf de Suède, la Princesse Margaretha est la soeur aînée de l'actuel Roi de Suède, Carl XVI Gustaf. La princesse rencontre le Britannique John Kenneth Ambler en 1963, lors d'une soirée. C'est le coup de foudre. Les fiançailles sont annoncées en 1964, et les tourtereaux convolent en justes noces la même année. En épousant un homme du peuple, Margaretha perd son titre d'"Altesse royale" pour devenir la Princesse Margaretha, Madame Ambler. Ce mariage sonne également le glas de sa vie publique. La princesse s'installe au Royaume-Uni avec son époux. De cette union sont issus trois enfants : Sibylla, Charles et James.