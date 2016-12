Calendrier royal du mois de septembre

1er septembre 2006

Le premier jour d'école du Prince Gabriel

A l'instar de milliers d'autres enfants, les enfants de Philippe et Mathilde ont eux aussi pris le chemin de l'école en ce 1er septembre 2006. Ce qui est un peu plus particulier, en revanche, c'est que c'était le tout premier jour de classe pour le petit Prince Gabriel, âgé de trois ans à l'époque, qui a fait une entrée irréprochable au collège néerlandophone de Sint-Jan Berchmans de Bruxelles en compagnie de ses parents. Pour l'occasion, la Princesse Mathilde portait un magnifique ensemble rouge lie-de-vin.

2 septembre 2005

Le Roi Harald de Norvège célèbre le centenaire de l'Indépendance

Nous sommes en 1814. Dans la bourrasque des guerres napoléoniennes, le Danemark se voit contraint de céder la Norvège à la Suède. Les Norvégiens protestent, élaborent une nouvelle constitution et proposent le trône royal au Prince Christian Frederik de Danemark qui, malheureusement, devra quitter le pays sous la pression de la Suède. La Norvège créera une forme d'union personnelle avec la Suède. Un petit siècle plus tard, cette union est dissoute à la suite d'un référendum. Et voilà les Norvégiens de nouveau à la recherche d'un prince danois pour monter sur le trône ! Mais cette fois, c'est le Prince Carl qui accédera à la fonction royale sous le nom de Haakon VII. En septembre 2005, le petit-fils de Haakon VII, le Roi Harald de Norvège, a mis le cap sur la Suède à bord du yacht royal afin d'y commémorer le centenaire de l'Indépendance. Il a été accompagné dans sa tâche par son épouse Sonja et leur fils Haakon.

3 septembre 1971

Indépendance du Qatar sous le règne de l'Emir Ahmad bin Ali

Le Cheik Ahmad bin Ali, descendant de la famille de califes Al Thani, originaire du Koweït, est né en 1917 à Doha, la principale ville du Qatar. Cela fait déjà huit ans que Ahmad bin Ali occupe le poste d'émir de son pays lorsque les Britanniques - pour rappel, le Qatar est devenu un protectorat britannique après une occupation séculaire par les Turcs - annoncent en 1968 leur volonté de procéder à un retrait total de l'ensemble de la région. L'Emir Ahmad bin Ali veut créer une sorte de confédération avec les émirs de plusieurs autres Etats arabes du Golfe, comme Dubaï et Abu Dhabi, afin de se regrouper en une seule et même nation. Mais les trop nombreuses différences régionales existant entre les différents Etats incitent l'émir à se retirer de la confédération qui, finalement, devient... les Emirats Arabes Unis. C'est le 3 septembre 1971, au moment de l'indépendance officielle du Qatar, que l'émir devient donc véritablement chef de l'Etat. A peine six mois plus tard, il est destitué et remplacé par son cousin. L'Emir Ahmad part ensuite en exil. Il s'éteint en 1977.

4 septembre 1948

Abdication de la Reine Wilhelmine des Pays-Bas

La Reine Wilhelmine des Pays-Bas abdique le 4 septembre 1948 en faveur de sa fille Juliana et se retire au Palais Het Loo. A ce jour, la Reine Wilhelmine est toujours considérée comme la figure de proue de la résistance néerlandaise, notamment en raison des fantastiques discours qu'elle a prononcés à la Radio Oranje pour donner du courage aux habitants des Pays-Bas occupés. C'est en effet contre son gré qu'elle séjourne à Londres pendant la guerre ; personnellement, elle aurait préféré donner sa vie pour chasser l'occupant de son pays, une attitude qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de "Mère de la Patrie". Elle effectue sa dernière apparition publique le 5 mai 1960, le jour de la Libération, où elle écoute une aubade des collégiens d'Apeldoorn depuis le perron de son cher Palais Het Loo, à la suite de quoi elle se lève et entonne un triple "Vive la Patrie !". Wilhelmine s'éteint en 1962, à l'âge de 82 ans. Dans ses dernières volontés, elle impose qu'au moment de la levée de son corps du palais, il soit joué l'hymne national de Waldeck en guise d'hommage à sa mère, la Reine Emma. L'inhumation à Delft ne passe pas non plus inaperçue car la souveraine - une fois encore selon ses dernières volontés - est transportée jusqu'à sa dernière demeure... par les gardes forestiers du Palais Het Loo.

5 septembre 1638

Naissance de Louis XIV

S'il y a un Roi de France qui est toujours aussi célèbre parmi le grand public, c'est bien Louis XIV, le Roi-Soleil. Rien que sa naissance est déjà un événement exceptionnel en soi. En effet : cela faisait déjà plus de 20 ans que ses parents étaient mariés, et jusque-là, leur union était restée sans descendance ! Le petit garçon est accueilli comme un don de Dieu... Il est donc tout naturellement baptisé Louis-Dieudonné. Au moment où son père, Louis XIII, décède, Louis est à peine âgé de quatre ans. C'est sa mère, Anne d'Autriche, qui reprend temporairement la régence. Plus tard, Louis XIV régnera en monarque absolu. Sa devise : "L'Etat, c'est moi." Il fera de la France l'Etat le plus puissant d'Europe et de lui-même l'homme le plus influent au monde.

Au cours de son règne, grandeur et décadence atteignent de véritables sommets. Le Trésor public subit une saignée fatale lors de la construction du luxurieux Palais de Versailles. Après avoir eu une affaire avec la nièce du cardinal Mazarin, Marie Mancini, Louis XIV épouse Marie-Thérèse d'Espagne, qui lui offre six enfants. Mais à l'exception du prince héritier, tous décèdent très jeunes. Marie-Thérèse est une femme peu attirante ; Louis a donc, déjà bien avant le décès de son épouse, différentes affaires avec entre autres Madame de Montespan, qui lui donne sept enfants. Ensuite, le souverain de France a une liaison avec Madame de Maintenon, une femme aussi croyante qu'intelligente, qui a une grande influence sur lui... tant et si bien que Louis XIV l'épouse après la disparition de la reine. C'est Louis XV, son arrière-petit-fils, qui lui succède. La dernière phrase qu'il a prononcée est entrée dans la légende ; il a dit aux courtisans qui l'entouraient : "Pourquoi pleurez-vous ? Pensiez-vous que j'étais immortel ?". Le Roi-Soleil a régné 72 ans, 3 mois et 18 jours.

6 septembre 1997

Des millions de téléspectateurs sont rivés au petit écran pour suivre les obsèques de la Princesse Diana

C'est en effet le 6 septembre 1997 que la Grande-Bretagne et le monde entier font leurs adieux à la Princesse Diana après une semaine de deuil et de marques de sympathie comme on n'en a jamais rencontrés. Plus d'un million de personnes ont fait le déplacement pour voir le cercueil renfermant la dépouille de la "princesse du peuple" être emmené à l'Abbaye de Westminster. Beaucoup pleurent, d'autres applaudissent. Mais la plupart regardent simplement le cortège dans un silence de plomb. Derrière le cercueil marchent William et Harry ; à leurs côtés, il y a leur père, le Prince Charles, leur grand-père, le Prince Philip, ainsi que Lord Spencer, le frère de Diana. Pendant la cérémonie funéraire, les soeurs de la princesse prennent la parole et Elton John entonne une version remaniée de la célèbre chanson "Candle in the Wind". Mais c'est surtout le discours de Lord Spencer qui a fait forte impression : il décrit sa soeur comme un modèle de compassion, de devoir et de style. Il en appelle également le monde à ménager les fils de Diana pour qu'ils ne connaissent pas le même sort que leur mère. L'oraison funèbre est suivie d'une salve d'applaudissements spontanés. La princesse est inhumée plus tard dans la journée au domaine familial d'Althorp.

7 septembre 1930

Naissance du Roi Baudouin

Le 7 septembre 1930, en effet, la Princesse héritière Astrid de Belgique donne la vie à son premier fils, qui est prénommé Baudouin, Albert, Charles, Léopold, Axel, Marie, Gustave. Le jeune prince reçoit le sacrement du baptême dans la chapelle drapée de velours pourpre et de franges dorées de Saint-Jacques-sur-Coudenberg. Le Cardinal Van Roey souffle trois fois en croix sur le visage de l'enfant pour éloigner les mauvais esprits et baptise le petit Baudouin, dont la vie sera en grande partie placée sous le signe de la foi. Il n'a pas encore quatre ans lorsqu'il est confronté à la mort pour la première fois : sa mère vient en effet lui annoncer qu'il ne verrait plus jamais son grand-père, Albert. Le petit prince réagit avec la candeur de l'enfance : "Alors, pourquoi n'allons-nous pas directement au Ciel pour être à nouveau avec lui ?". Un an et demi plus tard, Baudouin perd sa mère, une perte dont il a du mal à se remettre. Même arrivé à l'âge adulte, il est visiblement toujours traumatisé par la disparition d'Astrid, dont il parle souvent. Le jour de son propre décès, il lui consacre encore ces propos dans son journal : "Je me sens éteint et fatigué. Maman, bientôt nous serons à nouveau réunis. Je vais tenter de trouver consolation à tes pieds. Près de ma foi. Près de toi."

8 septembre 1936

Annonce des fiançailles de Juliana et Bernhard

Le Prince Bernhard zur Lippe-Biesterfeld a rencontré sa future épouse Juliana pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Garmisch-Partenkirchen, lors d'une rencontre pas tout à fait spontanée. Cela faisait un moment déjà que la Reine Wilhelmine était à la recherche d'un prétendant adéquat pour sa fille. Aussi le représentant des Pays-Bas à Paris aurait-il instamment demandé à Bernhard de rendre visite à Wilhelmine et Juliana. Ecoutant le conseil de celui-ci, Bernhard passe une partie de ses vacances d'hiver en compagnie de la princesse héritière des Pays-Bas. Il la décrit comme une personne "formidablement aimable, extrêmement timide, particulièrement intelligente et fortement influencée par sa mère". Les fiançailles sont annoncées officiellement le 8 septembre 1936. Le lendemain, la souveraine présente personnellement le promis de sa fille au public dans un discours radiophonique : "Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis satisfaite de ces fiançailles, qui reposent exclusivement sur une affection mutuelle, la meilleure garantie d'un avenir heureux", déclare-t-elle à ce propos. "C'est un véritable plaisir pour moi de pouvoir ajouter que j'applaudis à deux mains le choix de ma fille et que je considère celui-ci judicieux en tous points." Le mariage a eu lieu le 7 janvier 1937.

9 septembre 1999

Le journal "Gazet van Antwerpen" annonce les futures fiançailles du Prince Philippe

Pendant longtemps, beaucoup de Belges ont pensé que Philippe, encore prince à l'époque, ne se marierait jamais et que la dynastie opérerait un mouvement de translation vers sa soeur cadette, la Princesse Astrid. Jusqu'à ce que le quotidien "Gazet van Antwerpen" dévoile un scoop le 9 septembre 1999 : d'après le journal, en effet, le prince se fiancerait tout prochainement avec une certaine demoiselle d'Udekem d'Acoz. Comme on ne sait pas très bien de quelle demoiselle il s'agit précisément, l'article énumère les trois soeurs qui portent ce nom de famille : Mathilde, Elisabeth et Hélène. Le quotidien lui-même mise sur l'aînée, c'est-à-dire Mathilde, mais lorsque des journalistes lui posent la question, la jeune demoiselle encore inconnue du grand public réfute toutes ces suggestions. "Me fiancer avec le Prince Philippe ? Oh ! non, vous savez... Très amusant !", répond-elle. Et pourtant... La rumeur semble se vérifier lorsque le palais annonce les fiançailles de façon tout à fait inattendue. Les médias cherchent désespérément à prendre des images du couple. D'ailleurs, un touriste flamand ayant aperçu et photographié les tourtereaux en vacances à Cuba gagne un petit magot avec ces clichés. Quelques jours plus tard, le couple se présente en personne dans les jardins de Laeken. Et le 4 décembre, Philippe de Belgique convole en justes noces avec sa jeune fiancée qui, trois mois plus tôt, était une parfaite inconnue aux yeux des Belges.

10 septembre 2006

L'empereur du Japon rend visite à son petit-fils

Il fallait remonter à 1965 pour retrouver la trace d'une naissance masculine au sein de la famille impériale du Japon, une situation qui a engendré une pression énorme sur les épaules du prince héritier et de son épouse. A tel point que des voix se sont élevées pour autoriser les femmes à accéder au trône du Japon, ce qui représenterait la fin d'une tradition séculaire. C'est alors que le fils cadet de l'empereur, le Prince Akishino, annonce de façon totalement inopinée que son épouse attend un heureux événement. Et le 6 septembre 2006, la Princesse Kiko donne la vie... à un garçon ! Le jour même, le prince informe ses parents de cette heureuse nouvelle, à la suite de quoi l'empereur envoie sur-le-champ un messager pour apporter à l'heureux papa une épée de cérémonie destinée à protéger le nourrisson. Le 10 septembre, le Prince Akishino - qui est accompagné de ses filles Mako et Kako - rend visite à ses parents à Tokyo pour y prendre le déjeuner en leur compagnie. Puis c'est au tour du couple impérial d'aller à la rencontre du petit prince. L'impératrice emmène avec elle une paire de petites chaussures blanches pour son petit-fils et un bouquet de fleurs pour l'heureuse maman. Quelques jours plus tard, le jeune prince reçoit le prénom avec lequel il évoluera dans la vie : Hisahito. Désormais, le garçonnet occupe la troisième place dans l'ordre de succession au trône du Japon après son oncle, le Prince héritier Naruhito, et son propre père.

11 septembre 1937

Naissance de la Reine Paola

La Reine Paola, née Princesse Paola Ruffo di Calabria, voit le jour le 11 septembre 1937 à Forte dei Marmi (Lucca), en Italie. Elle est la plus jeune des sept enfants du Prince Fulco Ruffo di Calabria et de la Comtesse Luisa Gazelli. Sa grand-mère paternelle n'était autre que Laure Mosselman du Chenoy, noble dame d'origine belge. Le 2 juillet 1959, Paola convole en justes noces avec le Prince Albert de Belgique, une union dont sont issus trois enfants. Paola devient Reine des Belges en 1993, après le décès du Roi Baudouin. Les affaires sociales et la culture sont autant de thèmes qui lui sont chers. Elle se passionne pour la lecture, l'art, la musique et les voyages.

12 septembre 1974

Destitution de l'Empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie

En 1972 et 1973, la sécheresse entraîne l'apparition d'une importante famine en Ethiopie. Les autorités cachent la situation à l'Empereur Sélassié, Roi des Rois, Lion conquérant de la tribu de Juda, qui a célébré son 80e anniversaire en grande pompe le 23 juillet 1972. La révélation de cette famine dans le cadre d'un reportage de la BBC sape fortement l'autorité du gouvernement éthiopien, et la légendaire popularité de l'empereur ne tarde pas à chuter. D'autant plus qu'au début des années 70, l'économie du pays bat de l'aile. Le trône de Hailé Sélassié commence alors à vaciller. Jusqu'à ce qu'un coup d'Etat soit perpétré par des militaires en 1974. L'empereur est destitué et il est fait prisonnier. Lorsqu'il décède le 27 août 1975, d'aucuns soupçonnent qu'il s'agit d'un meurtre. Son corps n'est retrouvé qu'en 1992. Il reçoit des funérailles dignes de ce nom en 2000. Ajoutons que le mouvement Rastafari découle du nom originel de l'empereur, Ras Tafari.

13 septembre 2002

La Princesse Christina présente son deuxième CD

C'est le 13 septembre 2002 que sort le deuxième CD de la Princesse Christina des Pays-Bas, la soeur cadette de la Reine Beatrix. Le CD, intitulé "The Me Nobody Knows", est un hommage à la ville de New York, où elle habite à ce moment-là, ainsi qu'à tous ceux qui sont décédés dans les attentats du 11 septembre 2001. Le CD, dont les recettes seront versées aux victimes ainsi qu'au Concours Princesse Christina, renferme 19 chansons, parmi lesquelles on retrouve la célèbre "Send in the Clowns". A l'occasion de la chanson-titre du CD, Christina chante avec sa fille Juliana. L'opus contient en outre deux morceaux réalisés avec le concours de l'illustre chanteur néerlandais Rob de Nijs.

14 septembre 1982

Décès de la Princesse Grace de Monaco à la suite d'un accident de voiture

Sur le chemin séparant la villa princière de Roc Agel de Monaco, la Rover dans laquelle se trouvent la Princesse Grace et sa fille, la Princesse Stéphanie, glisse dans un tournant et fait une chute d'une trentaine de mètres. La Princesse Grace décède un peu plus tard au service des soins intensifs de l'hôpital monégasque qui porte son nom. Avec l'accord de son époux, le Prince Rainier, les médecins débranchent les appareils qui la maintiennent artificiellement en vie. La Princesse Stéphanie ne se remettra jamais totalement du traumatisme de la perte de sa mère. "Rien ne peut guérir cette blessure. L'accident a changé ma vie", déclarera-t-elle à ce propos. "Ma mère était mon refuge et mon réconfort. Je savais que je pouvais compter sur elle et qu'elle pensait toujours à moi, où que je sois et quoi que j'aie fait. Je pouvais toujours lui téléphoner, même en pleine nuit si j'avais besoin d'elle. Elle était toujours là pour moi."

15 septembre 1984

Naissance du Prince Harry

Le Prince Henry Charles Albert David, également surnommé le Prince Harry, voit le jour le 15 septembre 1984 ; c'est le fils cadet du Prince héritier Charles de Grande-Bretagne et de la Princesse Diana. L'événement le plus tragique de sa vie est sans aucun doute le décès de sa mère dans un accident de voiture survenu à Paris en 1997. Tout comme son frère aîné, Harry fréquente le prestigieux Eton College, où il développe une véritable passion pour le sport, et plus particulièrement pour le polo et le rugby. Après ses études à Eton, le jeune homme quitte la Grande-Bretagne et part en Australie, puis en Afrique (Lesotho), où il travaille comme volontaire dans un orphelinat. En mai 2005, il débute une formation d'officier à l'Académie militaire de Sandhurst, formation qu'il réussit et termine en avril 2006. Après une carrière militaire de près de dix ans, le prince, qui a été déployé par deux fois en Afghanistan parmi les troupes au sol, puis en tant que pilote d'hélicoptère, annonce qu'il va quitter l'armée. A l'instar de sa mère, Harry se consacre à la bonne cause. C'est ainsi qu'il a notamment fondé avec le Prince Seeiso du Lesotho l'organisation humanitaire "Sentebale", un organisme qui lutte en faveur des jeunes orphelins atteints du sida.

16 septembre 2003

Mariage de la Princesse Stéphanie de Monaco

Les magazines allemands "Bunte" et "Die Aktuelle" annoncent que la Princesse Stéphanie de Monaco a épousé en secret Adans Lopez Peres, artiste de cirque portugais âgé de 29 ans. Les tourtereaux s'étaient mariés dans la ville suisse de Genève, avec pour seuls témoins Thierry Lacoste, un ami, et les trois enfants de Stéphanie : Louis, Pauline et Camille. Plus tard, le porte-parole de la famille princière monégasque confirme le fait que la Princesse Stéphanie s'est effectivement mariée, mais que ce mariage était une affaire purement privée et que le palais ne diffuserait par conséquent aucun communiqué officiel à ce propos. A la question de savoir si le père de la mariée, le Prince Rainier, a donné son accord à cette union, le porte-parole répond que celui-ci souhaite le bonheur de ses enfants. Depuis lors, le mariage a été dissous... dans la plus stricte intimité.

17 septembre 2004

Naissance du Prince Odysseas Kimon de Grèce... le jour de l'anniversaire de sa mère

Odysseas est le quatrième enfant du Prince héritier Pavlos de Grèce et de son épouse Marie-Chantal Miller. La Princesse Marie-Chantal, qui est la fille d'un milliardaire américain, est l'illustre créatrice d'une ligne de vêtements pour enfants. Après leur mariage, Pavlos et son épouse sont partis vivre à New York, où leurs trois premiers enfants ont vu le jour. C'est à Londres que Marie-Chantal a donné la vie au Prince Odysseas Kimon... le jour de ses 36 ans. Le petit prince a été baptisé le 18 juin 2005 à Athènes.

18 septembre 1964

Mariage de la Princesse Anne-Marie de Danemark avec le Roi de Grèce

Anne-Marie, soeur cadette de la Reine Margrethe II, est née à Copenhague en 1946. C'est à l'âge de 13 ans à peine qu'elle rencontre son futur époux, le Prince héritier Constantin de Grèce, qui accompagne ses parents, le Roi Paul et la Reine Frederika, en visite d'Etat au Danemark. Ils se revoient en 1962 à l'occasion du mariage de la soeur de Constantin, la Princesse Sofia, avec Juan Carlos de Bourbon, futur Roi d'Espagne, et à l'occasion de la célébration du centenaire de la monarchie grecque. Le courant passe tellement bien entre les deux jeunes gens qu'ils convolent en justes noces le 18 septembre 1964 dans la cathédrale orthodoxe grecque d'Athènes. En décembre 1967, Constantin II est à la base d'une tentative ratée de coup d'Etat visant à déposer la junte militaire. Le roi et sa famille doivent s'exiler ; ils se réfugient en Italie. Ils vivent pendant deux mois à l'intérieur des murs de l'ambassade avant de déménager dans une villa située dans les faubourgs de Rome. C'est seulement en 1981 que le gouvernement grec autorise Anne-Marie et Constantin à fouler le sol grec l'espace de quelques heures pour assister aux funérailles de la Reine Frederika. Depuis 2003, les têtes couronnées de Grèce reviennent régulièrement dans leur patrie d'origine. Ils sont par ailleurs reçus le 14 août 2004 par le président grec dans sa résidence officielle... l'ancien palais royal. Actuellement, Constantin et Anne-Marie vivent de nouveau sur le sol grec.

19 septembre 1902

Décès de la Reine Marie-Henriette de Belgique

Marie-Henriette et Léopold se marient pour des raisons d'Etat ; ils ne sont jamais réellement amoureux l'un de l'autre. Surtout après le décès de leur fils unique, événement tragique qui brise le dernier lien subsistant entre eux. A partir de 1895, la Reine Marie-Henriette s'isole complètement à Spa. "Ma vie n'a pas été très agréable", écrit-elle. "Si je continue, c'est uniquement avec l'aide de Dieu." De temps à autre, elle laisse entrer dans son existence solitaire l'une ou l'autre personne pour laquelle elle éprouve quelque sympathie, comme par exemple le vétérinaire limbourgeois Henri Hardy, à qui elle fait appel pour les services les plus divers. Affaiblie par des problèmes d'asthme, des oedèmes et des affections cardiaques aiguës, Marie-Henriette sent sa fin approcher. Le 19 septembre 1902, plongée dans une partie de réussite, elle se lève soudain et tombe morte. A ce moment-là, Léopold II séjourne à Luchon avec sa maîtresse, Caroline Delacroix, où il suit un traitement contre l'arthrite et les palpitations. Selon Caroline, le roi a du mal à réprimer ses larmes lorsqu'il apprend la nouvelle. Il rentre en Belgique en train. Son amie l'accompagne pour le soutenir et le réconforter. Après les obsèques, le couple s'en retourne à Luchon.

20 septembre 1925

Naissance du Roi Rama VIII de Thaïlande

Phra Chaoyuhua Ananda Mahidol, mieux connu sous le nom de Rama VIII ou Roi Ananda Mahidol, était le huitième roi de la dynastie Chakri en Thaïlande. Il a succédé à son oncle Rama VII après l'abdication volontaire de celui-ci en 1935. Rama VIII n'a jamais été couronné officiellement ; c'est son frère, l'actuel Roi Bhumibol, Rama IX, qui lui a octroyé les titres royaux après sa mort. Le Roi Rama VIII est né le 20 septembre 1925 à Heidelberg, en Allemagne ; c'est le deuxième enfant et fils aîné du Prince Mahidol Adulyadej, lui-même fils du Roi Rama V et de la Princesse Somdej Phra Sri Nakarindhara. Après le décès de son père en 1929, il a résidé en Suisse pendant une grande partie de sa jeunesse. Le 2 mars 1935, le gouvernement thaïlandais l'a désigné au rang de successeur au trône. A ce moment-là, Ananda Mahidol vivait dans un internat à Lausanne, en Suisse. A 13 ans, il a visité la Thaïlande avec sa mère et son frère, le Prince Bhumibol Adulyadej. Ensuite, il est retourné en Suisse et n'a remis les pieds en Thaïlande qu'en décembre 1945. La cour avait tellement bien préparé cette deuxième visite que le jeune homme est devenu très vite extrêmement populaire. Pourtant, il avait l'intention de reprendre le chemin de la Confédération helvétique pour terminer son doctorat en droit. Le 9 juin 1946, c'est-à-dire quatre jours avant son départ, le jeune homme a été trouvé mort par son frère Bhumibol dans sa chambre à coucher. La version officielle veut qu'il se soit tiré une balle dans la tête par accident alors qu'il était en train de jouer avec son arme à feu. Le doute plane toujours sur ce qui s'est réellement passé. S'il circule différentes versions à ce sujet, elles sont toutes embarrassantes dans un pays qui vénère la monarchie... Le Prince Bhumibol a succédé à Rama VIII sous le nom de Rama IX.

21 septembre 1957

Olav V devient Roi de Norvège

Nous sommes le 20 septembre 1957. Le Prince héritier Olav, héros de la résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale, annonce officiellement au gouvernement norvégien que son père, le Roi Haakon VII, est décédé et qu'en vertu de la constitution, il reprend donc ses prérogatives royales. Olav V est un souverain solitaire. Son épouse Märtha, Princesse de Suède et soeur de la Reine Astrid de Belgique, est déjà décédée en 1954. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il s'ouvre énormément au peuple norvégien, ce qui le rend extraordinairement populaire. Lors de la crise pétrolière de 1973, par exemple, le souverain utilise exclusivement les transports en commun pour ses déplacements privés. Tant et si bien qu'un jour, lorsqu'il veut acheter un billet de métro, le guichetier lui explique que plusieurs Norvégiens l'ont déjà payé pour lui. Olav aime se promener seul parmi la foule. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il n'a pas peur de déambuler comme cela sans protection, le roi, désignant le peuple norvégien, répond : "Peur ? Comment cela ? Je n'ai besoin d'aucune protection, car j'ai quatre millions de gardes du corps autour de moi !"

22 septembre 1971

Naissance de la Princesse Märtha Louise de Norvège

Märtha Louise est la fille du Roi Harald V de Norvège et de son épouse Sonja ; et la soeur aînée du Prince héritier Haakon. La loi salique a été modifiée en 1990. Désormais, les femmes peuvent également hériter du trône. Mais contrairement à la Suède, par exemple, cette modification de la loi n'a pas été appliquée avec effet rétroactif. Et cela tombe bien, car Märtha Louise n'a jamais été très enthousiaste à l'idée de devenir reine. Elle a fait des études de kinésithérapie, pendant lesquelles elle a effectué notamment un stage à Maastricht. Elle n'a jamais exercé sa profession. Elle a créé plutôt une petite société de production réalisant des projets culturels alliant récits populaires, musique traditionnelle et théâtre. Elle a épousé l'écrivain norvégien Ari Behn en 2002. Le couple a trois filles : Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah. Märtha Louise a renoncé à ses prérogatives royales, à son titre d'"Altesse Royale" et à sa dotation annuelle. Elle s'est consacrée à une série d'activités culturelles comme, par exemple, l'écriture (l'ouvrage "Pourquoi les Rois et les Reines ne portent pas de couronnes" est devenu un best-seller), la lecture de contes pour enfants et autres. En 2007, elle a ouvert avec sa partenaire commerciale Elisabeth Samnøy l'Ecole des Anges à Oslo, dont le but est d'apprendre à entrer en communication avec les anges. Il y a quelques semaines, le Palais royal a annoncé que la princesse et son époux Ari vont divorcer après 14 ans de mariage.

23 septembre 1951

Le Roi George VI de Grande-Bretagne subit une opération aux poumons

Une foule incroyable de Londoniens se sont rassemblés devant les portes du Palais de Buckingham dans l'espoir d'en savoir plus sur l'opération aux poumons que le Roi George VI vient de subir. Selon un communiqué officiel - qui est signé par les cinq médecins chargés de l'opération -, le souverain aurait survécu à l'intervention chirurgicale et son état serait jugé stable mais critique pendant encore quelques jours. Les médecins ont décidé d'opérer le souverain en raison d'une modification de la structure pulmonaire de celui-ci et d'une évolution plutôt inquiétante. Afin de préparer au mieux l'intervention chirurgicale, une ribambelle d'infirmières prennent leurs appartements au palais, tandis que tout le matériel médical nécessaire est transporté dans l'enceinte de la résidence royale. Toute la matinée, la reine attend impatiemment des nouvelles des médecins. Dès qu'elle apprend que son époux a survécu à l'opération, elle téléphone à sa fille Elizabeth et à sa belle-mère Mary. Clement Attlee, Premier ministre de l'époque, est informé de la situation dans sa résidence officielle du "10, Downing Street", tandis que dans les églises, des croyants des quatre coins de la Grande-Bretagne prient pour le prompt rétablissement du monarque. Mais le roi ne se rétablira jamais totalement. Lorsqu'il s'éteint en février 1952, il est officiellement annoncé ce que d'aucuns soupçonnaient : George VI, fumeur invétéré, est décédé d'un cancer du poumon. Il avait à peine 56 ans.

24 septembre 1999

Première du film "One Man's Hero", avec le Prince Albert de Monaco

Lorsque l'on a une mère qui, avant son mariage avec le Prince Rainier de Monaco, était connue dans le monde entier pour ses talents d'actrice, on comprend mieux pourquoi le Prince Albert a voulu lui aussi s'essayer au grand écran. Dans une production hollywoodienne consacrée à la guerre entre le Mexique et les Etats-Unis, on retrouve donc aux côtés de l'acteur Tom Berenger le Prince Albert, qui campe le rôle du soldat Kelley, référence manifeste au nom de jeune fille de la Princesse Grace. En réalité, ce rôle est seulement un rôle de figurant, mais n'empêche : Albert est ravi. Seule ombre au tableau : sa mère n'est malheureusement plus là pour vivre cette joie avec lui.

25 septembre 1983

Décès de Léopold III suite à une rupture de l'aorte

Après le mariage de son fils et successeur Baudouin, l'ex-Roi Léopold III déménage avec sa seconde épouse, la Princesse Lilian, et leurs trois enfants, Alexandre, Marie-Christine et Marie-Esmeralda, au Château d'Argenteuil. Il parcourt le monde d'aventure en aventure. Il échappe d'ailleurs à la mort à plusieurs reprises ! Comme par exemple en 1969 : de retour d'une expédition en Guyane française, il survit à une forme aiguë du paludisme. Ou encore, deux ans plus tard, il sort indemne d'un crash survenu en Indonésie avec un avion de tourisme. Ou encore en 1975, lorsqu'il a une dilatation aortique "de la grandeur d'un pamplemousse" et est sauvé in extremis par le chirurgien Michael de Bakey. "C'est étrange", déclare Léopold au moment où il est emmené à la salle d'opération. "J'ai le sentiment de porter une bombe à retardement dans ma cage thoracique. Mais je ne sais pas pour quand l'explosion a été programmée..." Le quatrième Roi des Belges s'éteint huit ans plus tard, à l'âge de 81 ans, d'une rupture de l'aorte. "Un bel âge, mais il aurait encore pu vivre des années", explique sa fille cadette, la Princesse Marie-Esmeralda. "A 80 ans, il jouait toujours au golf trois fois par semaine. Il était grand et majestueux, il ressemblait un peu à John Wayne." Léopold III est inhumé dans la crypte royale de Laeken, aux côtés de sa première épouse Astrid. Plus tard, le Roi Baudouin fera agrandir la crypte pour que Léopold III, selon ses dernières volontés, puisse reposer entre sa première et sa seconde épouse.

26 septembre 2000

Naissance de la Princesse Salma de Jordanie

C'est dans la nuit, vers deux heures et demie, que la Reine Rania de Jordanie met au monde son troisième enfant et deuxième fille : Salma, ce qui signifie "Paix" en arabe. Née à l'hôpital Al Hussein d'Amman, la capitale jordanienne, Salma pesait 3,3 kilogrammes à la naissance. Et la fière maman de déclarer : "Salma est un bébé de rêve. Même si elle est la fille d'un roi et d'une reine, elle recevra une éducation tout à fait normale. Je n'ai jamais voulu qu'il en soit autrement."

27 septembre 1996

Naissance de la Princesse Iman de Jordanie

Rania donne naissance à son deuxième enfant et première fille le 27 septembre 1996. Prénommée Iman, la petite princesse a déjà un frère, Hussein, et elle aura aussi une soeur, Salma, et un autre frère, Hashem. Rania et Abdullah se sont mariés le 10 juin 1993. Abdullah est devenu Roi de Jordanie après le décès du Roi Hussein en 1999. Peu de temps avant sa mort, Hussein l'avait en effet désigné comme successeur au trône aux dépens du Prince Hassan, le frère de Hussein.

28 septembre 2005

Exposition d'une peinture du Prince William

C'est ce jour-là, en effet, qu'est exposée dans une galerie londonienne une peinture pour laquelle le Prince William de Grande-Bretagne a posé lorsqu'il était encore étudiant à Eton College. L'oeuvre est vendue... avant même que l'exposition n'ouvre ses portes ! Un amateur d'art anonyme débourse la bagatelle de £ 100 000 pour en faire l'acquisition. La toile, une huile sur canevas, a été peinte par John Wonnacott en vue de préparer un portrait de groupe de la famille royale, portrait qu'il était chargé de réaliser à l'occasion du 100e anniversaire de la reine mère.

29 septembre 1999

Naissance de Juan Valentin Urdangarin y de Borbon

Juan Valentin est le fils aîné de Cristina d'Espagne et de son époux Inaki Urdangarin. Il porte le prénom de ses deux grands-pères. Selon la chaîne d'informations espagnole ABC, ce nouveau membre de la famille royale d'Espagne mesurait 53 cm et pesait 4,030 kilogrammes à la naissance. Le petit garçon est surnommé "Juanito" par sa famille et les médias espagnols.

30 septembre 1962

Décès du Roi Al-Amin de Tunisie dans son appartement

Mohammed Al-Amin, le dernier bey de Tunis, proclame l'indépendance de son pays le 20 mars 1956. La Tunisie devient une monarchie constitutionnelle et Al-Amin est promu au rang royal sous le nom de Mohammed VIII Al-Amin. Le 15 juillet 1957, Habib Bourguiba - l'homme fort et futur président de la Tunisie - remplace la garde royale du Palais de Carthage par ses propres soldats. Il fait couper les lignes téléphoniques et assigne le roi à résidence. Le 25 juillet 1957, Mohammed VIII Al-Amin est destitué par l'Assemblée constituante tunisienne. Placé en résidence surveillée dans une petite ferme de La Manouba, il ne renoncera cependant jamais à ses prérogatives royales. Après le décès de son épouse, il est autorisé à revenir à Tunis, où il finit ses jours dans un petit appartement.