Ce sont de merveilleux clichés. Officiels. Couleur de l'amour. Et puis, il y en a d'autres. Moins formels. Des photos volées qui traduisent, elles aussi, toute la tendresse d'un jeune couple. Tout le bonheur d'un père et d'une mère. Côté cour et côté jardin, découvrez l'émouvant album du Prince Carl Philip et de sa merveilleuse famille.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de juillet 2016 de Royals.