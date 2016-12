Etiquette royale

L'étiquette est une question de respect, et pas seulement à l'égard de l'entourage. Maintenant qu'il est possible pour de nombreuses personnes de voyager aux antipodes en quelques heures, il faut souvent s'adapter à d'autres cultures. Il convient de respecter les règles écrites, mais aussi les règles coutumières qui régissent les rapports entre les individus dans le pays visité, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Quand les membres de deux Maisons royales se rencontrent, leur entourage veille à effacer le plus possible les différences culturelles qui existent entre les hôtes et les invités.

