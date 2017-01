Etiquette royale

Quand on parle d'étiquette, on pense généralement aux comportements à adopter quand on est "dans le monde". Et il est vrai que l'on fait plus attention à ses manières quand on est en société. A la maison ou en famille, on y est moins attentif, bien sûr ; on peut davantage être soi-même. Mais l'étiquette, c'est aussi entretenir des relations... Une démarche qui s'avère plus aisée avec certains qu'avec d'autres. Des relations qui sont toujours au beau fixe, cela n'existe dans aucune famille. Mais à l'égard du monde extérieur, on resserre les rangs. Ce n'est pas toujours une sinécure, surtout pour les familles royales qui sont examinées à la loupe par le grand public. On a beau jalouser parfois le faste qui les entoure, n'empêche... il leur est plus difficile de camoufler leurs problèmes familiaux.

