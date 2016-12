Femme de tête à la cour

La Princesse Alexandra de Danemark n'avait que 16 ans lorsqu'elle a été choisie pour devenir l'épouse du prochain Roi de Grande-Bretagne. Un an et demi plus tard, l'affaire était conclue. Les Britanniques sont tombés sous le charme de cette toute jeune et jolie princesse si chaleureuse et l'ont portée dans leur coeur jusqu'à la fin de sa vie. Elle a été l'une des plus grandes icônes de son temps. Lady Di de l'époque, elle venait d'épouser un des plus grands coureurs de jupons de la monarchie britannique.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de novembre 2016 de Royals.