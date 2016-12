Femme de tête à la cour !

Noor de Jordanie est parfois surnommée la "Princesse Diana arabe". Elle a fait son entrée dans une cour agitée et n'a pas été chaleureusement accueillie par tous ses membres. Mais elle a tenu bon, et de quelle manière ! A l'instar de Diana, la reine a su mettre son rôle au service d'un monde meilleur. Et même si elle a aujourd'hui 65 ans et qu'elle ne remplit plus aucune fonction officielle, Noor n'a rien perdu de son énergie. La veuve du Roi Hussein, disparu en 1999, accomplit désormais une mission d'intermédiaire entre le monde arabe et islamique et les pays occidentaux. Inutile de préciser qu'en cette époque mouvementée, sa nouvelle tâche ne lui laisse pas beaucoup de répit. Portrait d'une femme intelligente profondément engagée.

