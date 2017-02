Femme de tête à la cour !

La Reine Sofia a grandi dans l'idée que le devoir passe avant toute chose. Son maître- mot : la discrétion. Son bonheur conjugal sera de courte durée. Mais Sofia a toujours fait preuve de loyauté envers son époux Juan Carlos de Bourbon. Sur le plan privé, Sofia a subi plus d'un affront mais elle est toujours restée très digne et fidèle à elle-même. Bref, Sofia est une femme de tête qui a su garder le cap dans la tempête et qui est très aimée de ses enfants, des Espagnols et de tous ceux qui la connaissent.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de mars 2017 de Royals.